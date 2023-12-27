Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Aralık Perşembe Günün Nasıl Geçecek?
Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Aralık Perşembe Günün Nasıl Geçecek?
Merkür Mars Birleşiminde, derin düşünceler ani duygu patlamalarının gölgesinde kalabilir. Birbiriyle iyi geçinemeyen bu iki gezegenin size söyleyecekleri var! Peki, 28 Aralık Perşembe günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Bugünün en şanslı burcu hangisi? Gezegenlerin hareketlerine göre on iki burç için aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 28 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek?
İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında günlük burç yorumları...
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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları;
Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;
Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları;
Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları;
Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları;
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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları;
Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;
Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;
Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları;
Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları;
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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları;
Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;
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