Petrol Ticareti İddialarına Özlem Zengin’den Yanıt: "Varil Başı Ücret Alıyoruz, Petrol İsrail’e Gitmiyor"

İsrail’in, Gazze’de yaptığı katliama en yüksek perdeden tepki gösteren ülkelerden biri de Türkiye olmuştu. Türkiye, İsrail ile yapılan tüm ticareti bitirdiğini açıklamıştı. Meclis’te gündeme gelen “Bakü-Ceyhan Botu Hattı üzerinden İsrail’e petrol gönderiliyor” iddiaları sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklamalarda bulundu. Zengin, hattan geçen petrolün İsrail’e gitmediğini söyledi ve varil başına Türkiye’nin kazancının 1.27 dolar olduğunu söyledi.