Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Kasım Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, bugün mal mülk işleriyle uğraşacaksın. Bazı dosyaları karıştıracak, aileden kalan taşınmazların alım-satımı ile ilgili karar merci olacaksın. Tüm ailenin fikirlerine önem verdiği, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünen bilge haline ihtiyacı var. Tam da bu aşamada gözünü dört açmalısın. Zira Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketiyle sana doğru gelen kârlı yatırım fırsatlarını kaçırmamalısın. Bu aşama senin olanı elde etmek için mahkemeye başvurmak da gündeminde olabilir. Bazı aile bağların güçlenebilir, ancak bu sırada bazı ilişkilerin de son bulması mümkün olabilir.

Ailenin ortak mirası için bugüne dek ertelenmiş kararlar da alabilirsin. Paran ve gücün katılanırken, saygınlığının da artacağını söylemeliyiz. Hem hane içinde hem de sosyal hayatta her zamankinden daha otoriter ve güçlü olduğun bir dönemdesin. Aldığın her karar, verdiğin her tavsiye altın değerinde. Tabii kıymetini bilene! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...