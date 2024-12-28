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Tarot Falına Göre 29 Aralık Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 29 Aralık Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
28.12.2024 - 19:30

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Aralık Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün ailenden biriyle yapacağın bir konuşma gelecek planlarını olumlu yönden etkileyecek ve kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Bazı dönemler kendini çok bunalmış hissediyorsun diyebilirim. Bu tarz zamanların geçici olduğunu unutmaman gerekiyor. Bununla birlikte, sevdiğin bir insanla minik bir tartışma yaşayabilirsin. Üzülme, kısa sürede aranız düzelecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz günlerde aranın bozulduğu bir arkadaşının olduğunu görüyorum ve o kişi seninle iletişime geçmek için bekliyor. Bugün, bu durum için bir adım atabilir ve aranızdaki buzları da eritebilirsiniz. Bence bazı arkadaşlar için gurur yapmanın hiç de anlamı yok :) Bununla beraber, sağlığına biraz daha dikkat etmelisin. Kimse yeni yıla hasta bir halde girmek istemez...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün yapacağın bir plan senin tüm haftanı etkileyebilir. Bu planla beraber kendini olduğun enerjinin üzerinde hissedebilirsin. Bu nedenle, yapacağın planları ertelememeni öneriyorum. Aksi takdirde o sorumluluklar daha da büyüyecek benden söylemesi. Ayrıca, yaşadığın maddi zorluğun bu hafta alacağın bir haberle iyileşmeye başlayacağıı görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugünle beraber, kariyerin adına yapacağın her adım seni etkileyecek diyebilirim. Bu nedenle olabildiğince dikkatli davranman gerekiyor. Hiçbir şeyi atlamamalı ve getireceği sonuçları da düşünmelisin. Pazartesi, yeni bir hafta, yeni bir yılın ilk günleri...Lütfen iyi değerlendirmeye çalış!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, gireceğin bir ortamda tüm gözleri üzerine çekeceksin diyebilirim. Hatta birinin seninle ilgili hislerinin yeniden yeşermesine sebep olacaksın. Evet, yeniden :) Geçmişinden gelen bir insanla kuracağın muhabbet, aranızda yeni bir bağ oluşmasını sağlayabilir. Bununla birlikte, ağzından yanlışlıkla çıkabilecek bazı laflar var. Bugün sakinliğini korumanı tavsiye ederim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugünlerde hayatına giren bir kişi resmen bir Güneş gibi parlıyor. Senin yolunu aydınlatan, kalbini ısıtan birisi var artık hayatında. Bence bu kişiyle ciddi düşünebilir, hayatını paylaşmaya yönelik adımlar atabilirsin. İçin rahat olsun :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Kendine dair verdiğin sözleri bu sene de gerçekleştirmemiş olmanın ağır hissiyatı var üzerinde. Bence bu yıl, senin yılın olacak. Bu yıla çok planlı başlamıyor olsan da hayatında önemli değişiklikler olduğunu göreceksin. Yıllar yıllar sonra bile 2025 neydi öyle ya diyeceğini görüyorum!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda her sorunu biraz daha büyütmüş ve içine atmışsın sevgili okurum. Zamanla da gergin birine evrilmişsin. Bu nedenle kendinle biraz daha baş başa kalarak sorunlarını kendi içinde çözmen gerekli. Biraz ana odaklanmaya ne dersin? Böylece sorunların o kadar da büyük olmadığını fark edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Uzun süredir kalbinde yer edinmiş birisi var. Bu kişinin senin hislerinden haberi yok ama o da sana karşı bir şeyler hissediyor bence. Sana bakışlarının biraz biraz değiştiğini fark etmiş miydin? Bugünlerde duygularını dışa vurman gerekiyor. Aranızda çok güzel bir ilişki başlayacağını görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün alacağın kararlara dikkat etmeni söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Ani bir şekilde alacağın her karar senin geleceğini etkileyecek. Bu yüzden mantıklı davranmanda fayda var.  Bununla birlikte, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Fakat kötü bir konu değil. Gün sonunda ikiniz de çok mutlu olacaksınız.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Önceliklerin her zaman sevdiğin kişiler oluyor ve bu durumda da bu insanlar seni kırdığında çok üzülüyorsun. Bugün yaşayacağın bir olayda bunu daha fazla hissedebilirsin. Bence en çok kendine değer vermelisin. Bırak, diğerleri senin hakkında ne düşünürse düşünsün. Bu senin hayatın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Son zamanlarda, geçmişte yaşadığın her sorunun farklı şekillerde yeniden karşına çıktığını görüyorum. Ancak bana soracak olursan artık kendini affetmelisin. Böylelikle geçmişindeki sorunlardan da kurtulacaksın. Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Biraz kalbin kırılsa da tami etmen uzun sürmeyecek!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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