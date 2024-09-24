Güneş Ne Kadar Sıcak? Güneş'in Sıcaklığı Kaç Derecedir?
Güneş Ne Kadar Sıcak? Güneş'in Sıcaklığı Kaç Derecedir?
Havaların birkaç derece ısınması dahi, insanlar için ciddi sorunlara yol açabilir. Peki bizler Güneş'ten tam 149.600.000 km uzakta olduğumuz halde, sıcaklığı bizleri bu denli etkiliyorsa Güneş ne kadar?
Haydi gelin, Güneş'in ateşli kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım!
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Güneş, tıpkı bir soğan gibi, her biri kendine özgü sıcaklık ve özelliklere sahip çok sayıda katmandan oluşur.
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Çekirdeğin dışında, konvektif bölge vardır. Bu katman, ısının bir tencerede kaynayan suya benzer şekilde konveksiyon akımları yoluyla güneş yüzeyine doğru aktarıldığı alandır. Burada sıcaklıklar 'sadece' 2 milyon ila 5.500 santigrat dereceye düşer.
Fotosfer genellikle güneşin yüzeyi olarak kabul ettiğimiz yerdir. Güneş ışığının yayıldığı yerdir ve sıcaklığı tabanda yaklaşık 6.500 derece ile tepede yaklaşık 4.000 derece arasında değişir.
Peki bu şaşırtıcı sıcaklıklara ne sebep oluyor?
Hepimizin merak ettiği bir diğer soru ise kesinlikle şu: Güneş'in Sıcaklığı Nasıl Ölçülür?
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Yaşamlarımız büyük ölçüde Güneş'in sıcaklığına bağlıdır.
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