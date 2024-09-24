Güneş Ne Kadar Sıcak? Güneş'in Sıcaklığı Kaç Derecedir?

Güneş'in sıcaklığını, yaydığı ışığı analiz eden bir teknik olan spektroskopi yoluyla ölçüyoruz. Farklı elementler ve iyonlar belirli dalga boylarında ışık yayar ve emer. Bunları inceleyerek sıcaklığın ne kadar olduğunu öğrenebiliriz.

Ayrıca uydu gözlemleri, güneşin sıcaklığı hakkındaki verileri atmosferik müdahale olmadan yakalamamızı ve analiz etmemizi sağlayarak bize doğru bir okuma sağlar.