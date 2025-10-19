onedio
Guinnes Dünya Rekorlarına Göre Boks Tarihinin En Hızlı Nakavt Süresi Kaç Saniyedir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 22:31

ATV ekranlarının sevilen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' heyecanlı bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayında olan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması heyecanla takip ediliyor. 19 Ekim 2025 akşamında Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez yarışmacıya 'Boks Tarihinin En Hızlı Nakavt Süresi Kaç Saniyedir?' sorusu yöneltildi.

Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir?

Boks tarihinin en hızlı nakavt süresi kaç saniyedir?

A: 1 

B: 4

C: 11

D: 44

Doğru Cevap: B yani 4

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
