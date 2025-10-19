Guinnes Dünya Rekorlarına Göre Boks Tarihinin En Hızlı Nakavt Süresi Kaç Saniyedir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' heyecanlı bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayında olan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması heyecanla takip ediliyor. 19 Ekim 2025 akşamında Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez yarışmacıya 'Boks Tarihinin En Hızlı Nakavt Süresi Kaç Saniyedir?' sorusu yöneltildi.