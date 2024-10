Gözünde Büyüttüklerin Varsa Küçümsediklerin de Vardır Küçümsemek ve Kibretmekten Bir Görmeye

Birini küçümsemek ise varlığın birliği ilkesine karşı gelmektir. Oysaki bu dünyada her birey varlığının vazifesini yapmaktadır.

Kâinatın sonsuz ilerleyişinin içerisinde her birimizin bir sürü görevleri vardır. Her birimiz sonsuz varlıklar olarak sonsuz evrenlerde, gezegenlerde ve dünyalarda doğmuş olan, doğacak olan varlıklarız ve bizden milyonlarca yıl daha ötedekiler dahi bizi küçümsemezken bizim kendimizi başkalarından daha yüksek gören taraflarımızdan sakınmamız çok önemlidir çünkü küçümseme hâli kişiyi bir taraftan kibre, bir taraftan da aşağılık duygusu ve komplekslere götürebilir.

Aşağılık duygusuna girenlerin birçoğu, kendilerini yetersiz ve değersiz hissettikleri için zamanı, bedeni, hayatı, sağlığı, bilgiyi ve ruhu saçan ve saçmalayanlar olabilirler. Bizlerin birliği kabul edebilmemiz -aşağıda ya da yukarıda görmekten uzak- her bir tanesini bizimle aynı platformda kabul etmemiz çok önemlidir.

Var olmanın kıymetini bilen biri, herhangi bir canlıyı, herhangi bir eşyayı aşağıda görmekten uzak durur, çünkü bu tekâmül dünyasının içerisinde her bir nesne, her bir atom, her bir zerre ve eşya, tekâmülün bir parçasıdır ve bizler çok yukarılardan çok aşağılara olan her bir şeyle -bizimle selamlaştıkları gibi- selamlaşırız.

Sizin bir kişiyi aşağıdan geliyor diye zorla yukarıya çekmediğiniz gibi sizi de birisi istemeye istemeye bulunduğunuz yerden daha yukarı çekmez ama talep edenler, bir üste çıkabilmek üzere her türlü yardımı ve desteği almayı hak ederler ve güzel bir şekilde kullandığı takdirde bu şansı, kişinin kısmetine, eylemine dönüşebilir.

Birlik olalım ve bir görmeyi bir daha düşünelim. Farkındalık ve algılama içerisinde, ikiyi; aşağıyı-yukarıyı, sağı-solu, farklılık ve karşıtlık gibi görülen tüm durumları eşit, dengede ve bir görelim, bir olalım.

Sevgilerimle.

Hoşça kalın.

