Gözünde Büyüttüklerin Varsa Küçümsediklerin de Vardır Küçümsemek ve Kibretmekten Bir Görmeye

Nasıl ki Yaratan’dan ötürü yaratılanı seviyorsak Yaratan’ın birliğinden ötürü de yaratılanın birliği ve eşitliği vardır.

Her birimiz, bedende bir hücrenin çoğalarak trilyonlarca hücreye dönüşümünden ibaretiz. Bedenimizde bir hücremiz çoğalarak tüm diğer hücreleri meydana getirir ve organlarımızın tümünü de bu bir hücrenin içerisindeki bilgi oluşturmuştur. Çeşitlilik arttıkça bizler seçimler yapmaya ve kendi organlarımızı başkasından ayırmaya ya da bir organımızı diğerinden üstün görmeye başlayabiliriz. Oysaki her bir organımızın bir görevi, bir programı vardır.

Organlarda olduğu gibi sistem içerisinde her bir insanın bu dünyaya bir gelme nedeni, bir vazifesi ve programı mevcuttur. Her birimiz bize özel programı gerçekleştirmek için buradayız ve bunu yaparken de Bir’in karşısında her birimiz birizdir. Buradaki birlik, herhangi birinin daha şuurlu veya daha şuursuz olması; daha ilerlemiş ya da geride kalmış oluşu ile değil; varlığın birliği iledir.

Her birimizin dünya okulunda talebe olarak, talep eden olarak bir talebe birliğimiz vardır. Gözlerimiz iyi görürken kulağımız az duyuyor diye “O hâlde kulak da kalsın.” demez, “O kulak benim kulağım.” diyerek kulağımızın da daha iyi duyabilmesi daha sağlıklı olabilmesi için çaba gösteririz.

Önemsenmeyen, kenara koyulan organ biraz can acıtabilir. Örneğin sigara ile kirli hava ile akciğerlere yüklenilerek akciğerler görmezden gelindiğinde onlar da görünebilmek için bazı eylemlerde bulunabilir. Bizler bu birliğin içerisinde, olanların tümünü, insanların tümünü kucaklamak ve bir görmek durumundayız. Bu durumda şu sorulabilir: Bir kişi bir şeyleri fark ve idrak edip uyandıysa bu kişiyi daha çok önemsemeyelim mi?