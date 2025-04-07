'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Akaryakıt İndirimi' İddiası! Benzin ve Motorine Büyük İndirim Bekleniyor
'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Akaryakıt İndirimi' İddiası! Benzin ve Motorine Büyük İndirim Bekleniyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi kararları, küresel petrol piyasasında önemli bir hareketliliğe neden oldu. Petrol fiyatları son dört yılın en düşük seviyesine gerilerken, bu durumun Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.
Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre; 9 Nisan Çarşamba gece yarısından itibaren hem benzin hem de motorin fiyatlarına büyük miktarda indirim yapılması bekleniyor.
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ABD Başkanı Donald Trump bir konuştu, sadece ABD değil tüm dünya piyasalarının adeta altını üstüne getirdi.
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Bu düşüş pompaya yansıyacak, 9 Nisan gecesi indirim yapılması bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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