'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Akaryakıt İndirimi' İddiası! Benzin ve Motorine Büyük İndirim Bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi kararları, küresel petrol piyasasında önemli bir hareketliliğe neden oldu. Petrol fiyatları son dört yılın en düşük seviyesine gerilerken, bu durumun Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre; 9 Nisan Çarşamba gece yarısından itibaren hem benzin hem de motorin fiyatlarına büyük miktarda indirim yapılması bekleniyor.