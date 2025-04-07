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'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Akaryakıt İndirimi' İddiası! Benzin ve Motorine Büyük İndirim Bekleniyor

'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Akaryakıt İndirimi' İddiası! Benzin ve Motorine Büyük İndirim Bekleniyor

Akaryakıt Benzin Motorin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2025 - 12:57

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi kararları, küresel petrol piyasasında önemli bir hareketliliğe neden oldu. Petrol fiyatları son dört yılın en düşük seviyesine gerilerken, bu durumun Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. 

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre; 9 Nisan Çarşamba gece yarısından itibaren hem benzin hem de motorin fiyatlarına büyük miktarda indirim yapılması bekleniyor.

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ABD Başkanı Donald Trump bir konuştu, sadece ABD değil tüm dünya piyasalarının adeta altını üstüne getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump bir konuştu, sadece ABD değil tüm dünya piyasalarının adeta altını üstüne getirdi.

Donald Trump’ın piyasalar patlayacak sözleri bu sabah saatleri itibarıyla gerçek oldu. Neredeyse tüm dünya piyasaları alt üst olurken brent petrol fiyatlarında da son 4 yılın en düşük seviyesi görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,87 değer kaybederek son dört yılın en düşük seviyesi olan 63,20 dolara indi.

Bu düşüş pompaya yansıyacak, 9 Nisan gecesi indirim yapılması bekleniyor.

Bu düşüş pompaya yansıyacak, 9 Nisan gecesi indirim yapılması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu hafta akaryakıt fiyatlarında önemli bir düşüş bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren hem benzinde hem de motorinde indirim yapılacağı ifade edildi.

İndirimin miktarıyla ilgili yapılan açıklamalarda, fiyat düşüşünün litre başına 1,5 TL’yi aşacağı belirtildi.

Sözcü’den Mustafa Balcı’nın iddiasına göre ise; Temsilciler mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı. Benzinde ise beklenen indirim 2,5 lira seviyesinde.  Çarşamba gecesi geçerli olması beklenen indirim, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihi boyunca tek seferde yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek.

Ekonomist İris Cibre de indirimin 3 TL civarında olacağını iddia etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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