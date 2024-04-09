Görsel İllüzyon Testine Göre Sahip Olduğun 3 Özelliği Ortaya Çıkarıyoruz!
Görsel İllüzyon Testine Göre Sahip Olduğun 3 Özelliği Ortaya Çıkarıyoruz!
Bu görsel illüzyon testine göre sahip olduğun 3 özellik ne?
Haydi testeee!
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1. Sence bu görsel hareket ediyor mu?
2. Sence bu görsel nereye doğru hareket ediyor?
3. Bu görsele 3 saniye bak ve gözlerini kapat. Gözünde canlanan renk ne?
4. Bu görsel seni rahatsız etti mi?
5. Sence bu görsel ne tarafa hareket ediyor?
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6. Bu görseldeki bütün daireler hareket ediyor mu?
7. Bu görsele 5 saniye bak ve gözlerini kapat. Hangi renk gözünde canlanıyor?
8. Sence hepsi aynı yöne mi hareket ediyor?
Kıskanç, içten, yenilikçi...
Güçlü, duygusuz, öz güvenli...
Otoriter, sahiplenici, merhametli...
Gururlu, güvenilir, hırslı...
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