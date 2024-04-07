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Senin Sevgilinde Gözü Olan Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Senin Sevgilinde Gözü Olan Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
07.04.2024 - 16:01

Senin sevgilinde gözü olan o kişinin ismini söylüyoruz!

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sence siz kıskanılan bir çift misiniz?

4. Sen sevgilinin en çok neresini beğeniyorsun?

5. Sen sevgilinden en çok neden iltifat alıyorsun?

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6. Sen yüzde kaç kıskançsın?

7. Peki sevgilinin burcunu seçer misin?

8. Son olarak kendi burcunu da seçer misin?

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

Senin sevgilinde gözü olan kişinin ismi;👇

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