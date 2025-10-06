Gelinlik Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 9 Altın Kural

Gelinliğin duruşunu, ağırlığını ve genel havasını belirleyen en önemli faktörlerden biri kumaşıdır. Her kumaşın kendine has bir dokusu ve karakteri vardır. Saten, parlak yüzeyi ve tok duruşuyla daha çok klasik ve resmi düğünler için tercih edilir. Yapısal bir form kazandırdığı için prenses veya A kesim gibi modellerde sıkça kullanılır. Tül, hafifliği ve romantik görünümüyle bilinir; özellikle kabarık eteklerde ve duvaklarda masalsı bir etki yaratır. Şifon kumaş, dökümlü ve uçuşan yapısıyla bohem ve sahil düğünleri için idealdir, vücuda yapışmaz ve hareket özgürlüğü sağlar. Dantel ise zamansız bir klasiktir ve romantik bir dokunuş katmak için gelinliğin hemen her detayında kullanılabilir. Kumaş tercihi yaparken mevsimi ve düğün mekânını da göz önünde bulundurmanız rahat etmenizi sağlayacaktır.