Sarı-kırmızılılar, 11 Temmuz’da Avusturya’da yeni sezonu açacak. Son şampiyon, 11-27 Temmuz tarihleri arasında LASK Linz’in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak. Aslanlar, LASK Linz’in yanı sıra Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile de maçlar yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Galatasaray’ın hazırlık maçlarının tamamı sadece D-Smart ve D-Smart GO’da canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılıların maç programı şöyle:

11 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 LASK LINZ – GALATASARAY (SPOR SMART + D-SMART GO)

15 TEMMUZ PAZARTESİ 20.30 GALATASARAY – FORTUNA DUSSELDORF (SPOR SMART + D-SMART GO)

18 TEMMUZ PERŞEMBE 20.30 GALATASARAY – TRENCIN (SPOR SMART + D-SMART GO)

24 TEMMUZ ÇARŞAMBA 20.30 GALATASARAY – LECCE (SPOR SMART + D-SMART GO)

27 TEMMUZ CUMARTESİ 20.30 GALATASARAY – PARMA (SPOR SMART + D-SMART GO)

