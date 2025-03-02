Kızının Doğum Gününe Özel Pide Yapan Fırıncıdan Davulcudan Şarkı İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kızının Doğum Gününe Özel Pide Yapan Fırıncıdan Davulcudan Şarkı İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi bugün de X mizahşörleri formundaydı. Biz de her günü olduğu gibi bu günü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🙌
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Daha tatlı bir şey görmemiştim.
İstek değil ihtiyaç...
Uyurken gezmek ve yemek yemekten çok daha mantıklı.
🥲
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Her fikre saygı duyacağım derken delirdiğin bir noktaya geliyorsun zaten bir yerden sonra.
Bunlar benim olsa çocukluğumla buluşmaya giderdim hemen.
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Beslenme uzmanlarından beklenen gerçekçi sahur tavsiyesi.
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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