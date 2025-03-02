Kızının Doğum Gününe Özel Pide Yapan Fırıncıdan Davulcudan Şarkı İsteyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Her gün olduğu gibi bugün de X mizahşörleri formundaydı. Biz de her günü olduğu gibi bu günü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım haftanın son gününde kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.

Keyifli okumalar 💃