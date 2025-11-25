onedio
Galatasaray Union Saint Gilloise Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Dilara Bağcı Peker
25.11.2025 - 08:59

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında GalatasarayBelçika'nın zorlu ekibi ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bugün sahasında Union Saint-Gilloise'u ağırlayacak. Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 9 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray, bu maçın ardından ise ilk 8 içinde yer almak istiyor. 

Peki, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Union Saint Gilloise Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray Union Saint-Gilloise maçı 25 Kasım Salı günü oynanacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın güçlü ekibini konuk edecek.

Galatasaray'ın evinde oynanacak olan Union Saint-Gilloise maçı saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi ise Jose Maria Sanchez yönetecek.

Galatasaray Union Saint Gilloise Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Galatasaray, şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalabilmek için grup maçlarından galibiyet elde etmeye çalışıyor. Sarı kırmızılı takım, Union Saint-Gilloise karşısında mutlak galibiyet için bu akşam sahada olacak.  

Galatasaray Union Saint Gilloise maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Union Saint Gilloise Maçı Muhtemel İlk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang

