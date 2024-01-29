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Galata'daki Tarihi Laleli Çeşme'nin İçler Acısı Hali Hali İsyan Ettirdi

Galata'daki Tarihi Laleli Çeşme'nin İçler Acısı Hali Hali İsyan Ettirdi

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GNS
GNS - Onedio Editörü
29.01.2024 - 11:29

1904 yılında mimar Raimondo D'aronco tarafından Galata bölgesinde yapılan Laleli Çeşme'nin son hali sosyal medyada kullanıcıları ayağa kaldırdı. İçler acısı bir halde olan Laleli Çeşme, 'tarihe saygı konusunda sınıfta kaldık' dedirtti.

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Beyoğlu'nun Galata bölgesinde yer alan Laleli Çeşme, Osmanlı döneminde inşa edilen yapılardan biridir.

Beyoğlu'nun Galata bölgesinde yer alan Laleli Çeşme, Osmanlı döneminde inşa edilen yapılardan biridir.

Laleli Çeşme Sokağı'nda bulunan yapının herhangi bir tarihçesi ya da kitabesi bulunmamaktadır. Anca mimarı Raimondo D'Aronco'nun tasarımı ve 1904 yılında yaptığı düşünülür.

Görsel olarak mimari pek çok detayı barındıran Laleli Çeşme, iki farklı cephesiyle ve barındırdığı motiflerle günümüzde hala güzelliğiyle adından söz ettirmektedir.

Görsel olarak mimari pek çok detayı barındıran Laleli Çeşme, iki farklı cephesiyle ve barındırdığı motiflerle günümüzde hala güzelliğiyle adından söz ettirmektedir.

Geçmişten günümüze kadar ulaşmayı başaran yapılardan biri olarak dikkat çeken Laleli Çeşme, aslında bakıldığında bir sokağın başında yer alan tarihi eser konumundadır.

Laleli Çeşme'nin içler acısı halini paylaşan Tarih Enstitüsü hesabı, "Tarihe saygı konusunda muhteşem bir işbirliği!" diyerek isyan etti.

Laleli Çeşme'nin içler acısı halini paylaşan Tarih Enstitüsü hesabı, "Tarihe saygı konusunda muhteşem bir işbirliği!" diyerek isyan etti.
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Çeşmenin önüne çöp dökülmüş, önüne trafik uyarı levhası koyulmuş, yağmur suyu gideri bağlanmış, üzerine yazılar yazılmış ve daha pek çok detay...

Laleli Çeşme'nin bu halini görüp isyan eden Tarih Enstitüsü'nün paylaşımının ardından, bu görselin 10 yıl önceye ait olduğunu ve güncel olarak böyle olmadığı söylendi.

Laleli Çeşme'nin bu halini görüp isyan eden Tarih Enstitüsü'nün paylaşımının ardından, bu görselin 10 yıl önceye ait olduğunu ve güncel olarak böyle olmadığı söylendi.

Fakat yine de Laleli Çeşme'nin halini görenler tepkilerini esirgemedi.

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