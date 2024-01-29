Galata'daki Tarihi Laleli Çeşme'nin İçler Acısı Hali Hali İsyan Ettirdi
Galata'daki Tarihi Laleli Çeşme'nin İçler Acısı Hali Hali İsyan Ettirdi
1904 yılında mimar Raimondo D'aronco tarafından Galata bölgesinde yapılan Laleli Çeşme'nin son hali sosyal medyada kullanıcıları ayağa kaldırdı. İçler acısı bir halde olan Laleli Çeşme, 'tarihe saygı konusunda sınıfta kaldık' dedirtti.
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Beyoğlu'nun Galata bölgesinde yer alan Laleli Çeşme, Osmanlı döneminde inşa edilen yapılardan biridir.
Görsel olarak mimari pek çok detayı barındıran Laleli Çeşme, iki farklı cephesiyle ve barındırdığı motiflerle günümüzde hala güzelliğiyle adından söz ettirmektedir.
Laleli Çeşme'nin içler acısı halini paylaşan Tarih Enstitüsü hesabı, "Tarihe saygı konusunda muhteşem bir işbirliği!" diyerek isyan etti.
Laleli Çeşme'nin bu halini görüp isyan eden Tarih Enstitüsü'nün paylaşımının ardından, bu görselin 10 yıl önceye ait olduğunu ve güncel olarak böyle olmadığı söylendi.
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