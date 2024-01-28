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Çevre Aktivistleri Louvre Müzesi'nde Kurşun Geçirmez Cam ile Sergilenen Mona Lisa Tablosuna Çorba Fırlattı

Çevre Aktivistleri Louvre Müzesi'nde Kurşun Geçirmez Cam ile Sergilenen Mona Lisa Tablosuna Çorba Fırlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 15:55

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Son yıllarda çevre aktivistleri, dünyanın önemli müzelerinde sanat eserlerine saldırı düzenleyerek eylemlerini gerçekleştiriyor.

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Eylemciler, daha önce de benzer eylemlere sahne olan Louvre Müzesi'nde ortaya çıktı.

Eylemciler, daha önce de benzer eylemlere sahne olan Louvre Müzesi'nde ortaya çıktı.

Kurşun geçirmez cam ile sergilenen, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosuna çorba fırlatan eylemciler eylemlerinin ardından tutuklandı.

Kurşun geçirmez cam ile sergilenen, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosuna çorba fırlatan eylemciler eylemlerinin ardından tutuklandı.

Yetkililer, tabloda herhangi bir hasar olmadığını, kurşun geçirmez camla korunduğu için, çorbanın tabloya zarar veremediğini açıkladı.

İşte o anlar;

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Friedrich Nietzsche

O ülkenin akplileri bunlar işte sayıları az ama kıl kurdu gibiler 500 yıllık tabloya çorba fırlatıp çevreyi koruduklarını zannediyorlar .