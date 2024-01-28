Çevre Aktivistleri Louvre Müzesi'nde Kurşun Geçirmez Cam ile Sergilenen Mona Lisa Tablosuna Çorba Fırlattı

Son yıllarda çevre aktivistleri, dünyanın önemli müzelerinde sanat eserlerine saldırı düzenleyerek eylemlerini gerçekleştiriyor.
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Eylemciler, daha önce de benzer eylemlere sahne olan Louvre Müzesi'nde ortaya çıktı.
Kurşun geçirmez cam ile sergilenen, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosuna çorba fırlatan eylemciler eylemlerinin ardından tutuklandı.
İşte o anlar;
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O ülkenin akplileri bunlar işte sayıları az ama kıl kurdu gibiler 500 yıllık tabloya çorba fırlatıp çevreyi koruduklarını zannediyorlar .