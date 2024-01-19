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Bir Öğrenci Derste Soruların Cevaplarını İnternette Arattığı İçin Telefonunu Alan Öğretmenine Biber Gazı Sıktı

Bir Öğrenci Derste Soruların Cevaplarını İnternette Arattığı İçin Telefonunu Alan Öğretmenine Biber Gazı Sıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 23:12

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Ülkemiz de dahil dünyanın pek çok yerinde öğrencilerin geçmiş dönemlere göre öğretmenlerine karşı daha az saygılı davrandığını ve sınırlarını tam olarak bilemediklerini görüyoruz. Bu durum, eğitim dünyasında önemli bir sorun haline geldi. Aynı zamanda eğitim sürecinin kalitesini ve verimliliğini doğrudan etkiledi.

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Amerika'da bir öğretmen, derste sorduğu soruların cevabını internette aratırken yakaladı ve telefonunu öğrencinin elinden aldı.

Amerika'da bir öğretmen, derste sorduğu soruların cevabını internette aratırken yakaladı ve telefonunu öğrencinin elinden aldı.

Bunun üzerine çok öfkelenen öğrenci, öğretmeninin arkasından giderek yüzüne biber gazı sıktı ve telefonunu geri aldı.

Bunun üzerine çok öfkelenen öğrenci, öğretmeninin arkasından giderek yüzüne biber gazı sıktı ve telefonunu geri aldı.

O anlar başka bir öğrenci tarafından kaydedildi.

İşte o anlar;

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