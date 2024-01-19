Bir Öğrenci Derste Soruların Cevaplarını İnternette Arattığı İçin Telefonunu Alan Öğretmenine Biber Gazı Sıktı

Ülkemiz de dahil dünyanın pek çok yerinde öğrencilerin geçmiş dönemlere göre öğretmenlerine karşı daha az saygılı davrandığını ve sınırlarını tam olarak bilemediklerini görüyoruz. Bu durum, eğitim dünyasında önemli bir sorun haline geldi. Aynı zamanda eğitim sürecinin kalitesini ve verimliliğini doğrudan etkiledi.