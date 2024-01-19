Yoldan Geçen Araçları Alkışlarla Karşılayan Liseliler Basit Bir Şekilde İnsanların Gününü Güzelleştirdi

Gençlerin, özellikle lise dönemlerinde mizah anlayışları bambaşka bir boyutta oluyor. Her an her şeyden bir şaka konusu çıkarabiliyor, kendilerine eğlenecek yollar üretebiliyorlar.
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Bir grup liseli de okul çıkışında, yol kenarında bekleyerek oradan geçen araçları alkışlarla karşıladı.
Araçların da gençlere kornayla karşılık verdiği o eğlenceli anları izleyenlerin de neşesini yükseltti.
İşte o video;
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