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Yoldan Geçen Araçları Alkışlarla Karşılayan Liseliler Basit Bir Şekilde İnsanların Gününü Güzelleştirdi

Yoldan Geçen Araçları Alkışlarla Karşılayan Liseliler Basit Bir Şekilde İnsanların Gününü Güzelleştirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 20:42

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Gençlerin, özellikle lise dönemlerinde mizah anlayışları bambaşka bir boyutta oluyor. Her an her şeyden bir şaka konusu çıkarabiliyor, kendilerine eğlenecek yollar üretebiliyorlar.

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Bir grup liseli de okul çıkışında, yol kenarında bekleyerek oradan geçen araçları alkışlarla karşıladı.

Bir grup liseli de okul çıkışında, yol kenarında bekleyerek oradan geçen araçları alkışlarla karşıladı.

Araçların da gençlere kornayla karşılık verdiği o eğlenceli anları izleyenlerin de neşesini yükseltti.

Araçların da gençlere kornayla karşılık verdiği o eğlenceli anları izleyenlerin de neşesini yükseltti.

İşte o video;

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