Haberler
Finans
Finansal Kararlarında Hangi Duygun Baskın Geliyor?

etiket Finansal Kararlarında Hangi Duygun Baskın Geliyor?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
16.01.2026 - 17:01

Para… Kimi için sadece bir değişim aracı, kimi için güvenli bir gelecek, kimi için ise bugün var yarın yok felsefesinin başrol oyuncusu. Harcarken hak ettim diyen de biziz, ay sonu gelince ben bunu niye aldım diye iç çeken de… Finansal kararlar sandığımız kadar matematikle değil; çoğu zaman duygularla, alışkanlıklarla ve hatta çocukluktan kalan reflekslerle şekilleniyor.

Bu testte kredi kartı ekstresine bakarken hissettiklerinden, indirim görünce yaşadığın içsel çatışmaya; yatırım deyince aklına gelen ilk düşünceden, riskle kurduğun ilişkiye kadar seni sen yapan finansal refleksleri kurcalıyoruz. Cevap verirken olması gereken değil, gerçekten yaptığın şeyleri düşün. Çünkü bu test sadece finansal direksiyon başında hangi duygunun oturduğunu gösteriyor.

Hazırsan başlayalım!

1. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de cinsiyetini öğrenelim.

3. Diyelim ki ayın ortasında hesabına beklemediğin bir para yattığında ilk düşüncen hangisi olur?

4. İndirimde olduğunu gördüğün ama aslında acil ihtiyacın olmayan bir ürün karşısında genelde ne yaparsın?

5. Büyük harcamalar öncesi bütçe planı yapar mısın?

6. Kredi kartı ekstresi eline geçtiğinde hissettiğin duyguya en yakın cümle hangisi?

7. Peki yatırım kelimesini duyduğunda zihninde ilk beliren düşünce nedir?

8. Yatırım yaparken kaybetme ihtimali seni çok gerer mi?

9. Birikim yapmak senin için ne ifade ediyor?

10. Öyleyse para ile ilgili aldığın en iyi kararları genelde neye borçlusun?

11. Son olarak acil durumlar için kenarda mutlaka para bulundurur musun?

Senin finansal rehberin akıl!

Finansal kararlarında duygularını arka koltuğa oturtup direksiyona mantığı geçirenlerdensin. Senin için para; plansızca harcanacak bir şey değil, doğru yönetildiğinde özgürlük alanı yaratan bir araç. Riskleri minimize etmeyi, araştırmayı ve uzun vadeli düşünmeyi seviyorsun. Bu yaklaşım seni çoğu zaman güvende tutsa da bazen kendine küçük kaçamaklar yapmayı unutabiliyorsun. Unutma, sağlam bir finansal yapı biraz da hayatın tadını çıkarmak için var.

Sen parayla arası iyi olan bir risk alma ustasısın!

Finansal kararlarında cesaret ve heyecan önemli bir rol oynuyor. Fırsatları kaçırmaktan hoşlanmıyor, denemeden bilemezsin mottosuyla hareket ediyorsun. Bu yaklaşım zaman zaman kazandırdığı gibi, bazen de küçük dersler almana neden olabiliyor. Senin için önemli olan deneyim ve hareket alanı. Biraz daha plan ve analiz eklediğinde, bu cesaret seni çok daha güçlü bir noktaya taşıyabilir.

Sen mantıkla duygu arasında ince bir çizgidesin!

Ne tamamen duygusal ne de aşırı kontrollüsün. Finansal kararlarında hem mantığını hem hislerini dinleyebilen nadir insanlardansın. Harcarken keyif almayı biliyor, birikim yapmanın önemini de göz ardı etmiyorsun. Bu denge seni sürdürülebilir bir finansal hayata yaklaştırıyor. Zaman zaman kararsızlık yaşasan da, genel tabloya baktığımızda ayakları yere basan bir yaklaşımın var.

Senin finansal kararlarında duyguların başrolde!

Para senin için çoğu zaman bugünü güzelleştiren bir araç. Planlar, tablolar ve uzun vadeli hedefler ikinci planda kalabiliyor. Bu seni hayattan keyif alan, spontane biri yapıyor; ancak bazen ay sonları biraz zorlayıcı olabiliyor. Küçük finansal alışkanlıklar edinerek bu enerjik yaklaşımını daha sağlam bir zemine oturtman mümkün. Çünkü senin ruhun özgür, ama biraz da güveni hak ediyor.

