Finansal Kararlarında Hangi Duygun Baskın Geliyor?

Para… Kimi için sadece bir değişim aracı, kimi için güvenli bir gelecek, kimi için ise bugün var yarın yok felsefesinin başrol oyuncusu. Harcarken hak ettim diyen de biziz, ay sonu gelince ben bunu niye aldım diye iç çeken de… Finansal kararlar sandığımız kadar matematikle değil; çoğu zaman duygularla, alışkanlıklarla ve hatta çocukluktan kalan reflekslerle şekilleniyor.

Bu testte kredi kartı ekstresine bakarken hissettiklerinden, indirim görünce yaşadığın içsel çatışmaya; yatırım deyince aklına gelen ilk düşünceden, riskle kurduğun ilişkiye kadar seni sen yapan finansal refleksleri kurcalıyoruz. Cevap verirken olması gereken değil, gerçekten yaptığın şeyleri düşün. Çünkü bu test sadece finansal direksiyon başında hangi duygunun oturduğunu gösteriyor.

Hazırsan başlayalım!