Finansal Kararlarında Hangi Duygun Baskın Geliyor?
Para… Kimi için sadece bir değişim aracı, kimi için güvenli bir gelecek, kimi için ise bugün var yarın yok felsefesinin başrol oyuncusu. Harcarken hak ettim diyen de biziz, ay sonu gelince ben bunu niye aldım diye iç çeken de… Finansal kararlar sandığımız kadar matematikle değil; çoğu zaman duygularla, alışkanlıklarla ve hatta çocukluktan kalan reflekslerle şekilleniyor.
Bu testte kredi kartı ekstresine bakarken hissettiklerinden, indirim görünce yaşadığın içsel çatışmaya; yatırım deyince aklına gelen ilk düşünceden, riskle kurduğun ilişkiye kadar seni sen yapan finansal refleksleri kurcalıyoruz. Cevap verirken olması gereken değil, gerçekten yaptığın şeyleri düşün. Çünkü bu test sadece finansal direksiyon başında hangi duygunun oturduğunu gösteriyor.
Hazırsan başlayalım!
1. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de cinsiyetini öğrenelim.
3. Diyelim ki ayın ortasında hesabına beklemediğin bir para yattığında ilk düşüncen hangisi olur?
4. İndirimde olduğunu gördüğün ama aslında acil ihtiyacın olmayan bir ürün karşısında genelde ne yaparsın?
5. Büyük harcamalar öncesi bütçe planı yapar mısın?
6. Kredi kartı ekstresi eline geçtiğinde hissettiğin duyguya en yakın cümle hangisi?
7. Peki yatırım kelimesini duyduğunda zihninde ilk beliren düşünce nedir?
8. Yatırım yaparken kaybetme ihtimali seni çok gerer mi?
9. Birikim yapmak senin için ne ifade ediyor?
10. Öyleyse para ile ilgili aldığın en iyi kararları genelde neye borçlusun?
11. Son olarak acil durumlar için kenarda mutlaka para bulundurur musun?
Senin finansal rehberin akıl!
Sen parayla arası iyi olan bir risk alma ustasısın!
Sen mantıkla duygu arasında ince bir çizgidesin!
Senin finansal kararlarında duyguların başrolde!
