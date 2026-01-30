onedio
FETÖ ile Bağlantılı 379 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.01.2026 - 12:28

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 379 sosyal medya hesabının engellendiğini ve hesap sahipleri ile ilgili hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 379 sosyal medya hesabının Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğunu belirledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, söz konusu hesapların FETÖ propagandası yaptıklarını ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettiklerini söyledi.

Bu tespitler üzerine harekete geçildiğini kaydeden Duran, 'Milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır.' açıklamasını yaptı.

İşte Burhanettin Duran’ın açıklaması: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya koyulmuştur.

Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
