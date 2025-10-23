onedio
Fenerbahçe-Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe-Stuttgart Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2025 - 13:42

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında heyecan sürüyor! Sarı-lacivertliler bu kez Almanya'nın güçlü ekiplerinden Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde geride kalan 2 haftada 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Stuttgart karşısında ise kazanmak ve gruplarda durumu avantajlı bir konuma yükseltmek istiyorlar. Futbolseverler heyecanlı maçı beklerken araştırmalar da hız kazandı.

Peki Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe - Stuttgart Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Sarı-lacivertli takım, güçlü Alman takımını evinde ağırlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, gruplarda ilk 8'de yer alabilmek için mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin merakla beklediği karşılaşma sonucunda Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe - Stuttgart Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe Stuttgart maçı saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe 23 Ekim Perşembe saat 19.45'te Alman takımı Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Stuttgart Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Fenerbahçe Stuttgart maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Taraftarlar, şifresiz bir şekilde bu maçı izleyebilecek. 

TRT 1 Canlı İzle

Fenerbahçe Stuttgart Muhtemel İlk 11'ler

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Talisca).

Stuttgart: Nübel, Chabot, Hendriks, Jaquez, Assignon, Stiller, Atakan, Mittelstadt, Chema, Nartey, Tomas.

category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
