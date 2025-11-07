onedio
Fenerbahçe’nin Büyük İsyanı: Plzen Maçındaki ‘Penaltı’ Pozisyonu Çılgına Çevirdi

Ali Can YAYCILI
07.11.2025 - 08:20

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Viktoria Plzen takımına konuk olduğu 4. hafta mücadelesinin son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 90+4'te kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Jhon Duran rakip savunmacı tarafından şortundan çekilerek ceza sahası içinde düşürüldü. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi. Ardından VAR'ın izle tavsiyesi geldi ama karar değişmedi.

Fenerbahçe, yaşanan skandal sonrasında gece yarısı açıklama yayınladı…

Son 7 maçın 6'sını kazanıp yenilmezlik serisiyle maça çıkan Fenerbahçe, Plzen'de galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atarak müthiş geri dönüşün kahramanı olan Jhon Duran, Viktoria Plzen maçında da son dakikada maça etki etti. 90+4'te Fred'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kolombiyalı santrfor Viktoria Plzen stoper Dweh tarafından şortundan güçlü bir şekilde çekilerek düşürüldü.

Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ama Hollandalı hakem Allard Lindhout oyunu devam ettirdi. Ardından VAR'ın izle tavsiyesi geldi. Monitöre giden Lindhout pozisyonu izledi ve kararının arkasında durdu. Fenerbahçe son dakikada tartışmalı bir hakem kararıyla 1 puana razı oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından tepki paylaşımı geldi. Penaltı pozisyonunu fotoğrafını paylaşan Fenerbahçe, İngilizce olarak şunları yazdı:

He pulled his shorts off. (Şortundan çekip indirdi)

VAR: “Review recommended.” (VAR: İzleme tavsiyesi)

Ref: “Play on.” (Hakem: Oyna, devam)

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon:

