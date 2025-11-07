Fenerbahçe’nin Büyük İsyanı: Plzen Maçındaki ‘Penaltı’ Pozisyonu Çılgına Çevirdi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Viktoria Plzen takımına konuk olduğu 4. hafta mücadelesinin son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 90+4'te kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Jhon Duran rakip savunmacı tarafından şortundan çekilerek ceza sahası içinde düşürüldü. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi. Ardından VAR'ın izle tavsiyesi geldi ama karar değişmedi.
Fenerbahçe, yaşanan skandal sonrasında gece yarısı açıklama yayınladı…
