Fenerbahçe Galatasaray Derbi Analizi

Ligin zirvesindeki iki takım için de birinci hedef yenilmemek ikinci hedef belki kazanmaktı bu sahaya yansıdı. Fenerbahçe zaten liderdi Galatasaray’da aynı puanda deplasmana gittiği maçta kaybetmek istemedi.

Haftanın gündemini meşgul eden Fred ile başlayalım. Kayserispor maçında 90+9 sebebi belirlenemeyen bir biçimde direkt kırmızı kart görerek derbide cezalı hale geldi ve hakem kararlarının bir kez daha sorgulanmasına neden oldu. Peki Fenerbahçe bu derbide Fred’in yokluğunu hissetti mi?

Cevap evet çok fazla. Fred Fenerbahçe’nin bağlantı oyuncusu pozisyonunda ve bu takım Fred ile çıktığı bütün maçları kazandı. Bu yüzden Fred’in olaylı kırmızı kartını bütün taraftarların derbi öncesi bir sabotaj olarak düşündüğünü biliyorum. Burada baskı yine hakem ve federasyonun üstüne akıyor.