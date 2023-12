Fenerbahçe Galatasaray Derbi Analizi

Ancak hepsinden fazla oyuna etki eden bir şey vardı. Bu sezon Kadıköy de kazanan tek takım olan Trabzonspor’un oyun taktiği olan oyunu soğutma, sert futbol ve faul ile ritim kazandığından etkili olan Fenerbahçe’nin ritim kazanmasına izin vermemek ve topu oyuna yavaş sokarak oyunun yavaşlamasını sağlama taktikleri Galatasaray tarafından da uygulandı ve bu oyun tarzı da tuttu. Buna da biraz hakem çanak tuttu.

Şimdi oyunu en etkileyen kişiye gelelim. Hakem. Bu maçta tam 45 kez faul düdüğü çaldı. Bu her bir dakikada 1 kez oyunun faul sebebiyle durması anlamına geliyor. Buna taç atışlarını, out atışlarını vs eklediğinizde ortalama 23 saniyede bir oyun bir sebeple durdu. Üşenmedim sizin için hesapladım. Bu şekilde de top oyunda kaç dakika kaldı dersiniz? Sadece 43 dakika. 90 dakikalık bir maçta 43 dakika futbol oynandı. Üzgünüm ama futbol oynanmayan bir ortamda gol olması veya takımların herhangi bir oyun karakterini sahaya yansıtması zaten mümkün değil.

Burada yurt dışından örnek vererek yazımı tamamlayayım. Avrupa maçlarında ortalama oyunda 10-20 faul olur. Bu fauller için 4-5 sarı kart ve bir kırmızı kart verilir. Yani öyle kafana göre sonsuz sayıda faul yapamazsınız. Bu durum bizde geçerli olsaydı bu derbide en az 3-4 kırmızı kart çıkardı. Sizce kimler çift sarı karttan kırmızı kart görürdü. Burada değerlendirmeyi size bırakıyorum.

