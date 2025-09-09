onedio
Eylül 2025 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Opel otomobil
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 10:15

Alman otomotiv üreticisi Opel, ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir marka. Her ay başında güncellenen otomobil fiyat listeleri ise merakla takip ediliyor. Ağustos ayında yaşanan fiyat artışından sonra yeni alıcılar güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Opel, Eylü ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Peki Opel'in en uygun modeli ne kadar?

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Eylül 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

Opel fiyat listesi Eylül 2025

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Eylül ayında 1.367.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlar, 9 Eylül tarihinde alınmıştır.

Opel Corsa fiyat listesi Eylül 2025

  • 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.367.000 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.585.000 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.684.000 TL

Corsa Elektrik

  • e-Corsa 100 kW GS 1.831.000 TL

  • e-Corsa 100 kW GS Kampanyalı Fiyat: 1.647.000 TL

Opel Astra fiyat listesi Eylül 2025

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.023.000 TL

  • Astra Elektrik 115 kW GS 2.292.000 TL

Yeni Opel Frontera fiyat listesi Eylül 2025

  • Hybrid 1.2 145 136 HP Edition 1.810.000 TL

  • Hybrid 1.2 145 136 HP GS 1.972.000 TL

Frontera Elektrik

  • 100 kW GS 1.587.000 TL

Opel Mokka fiyat listesi Eylül 2025

  • 1.2 130 HP Benzin Edition 1.890.000 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.027.000 TL

Opel Grandland fiyat listesi Eylül 2025

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 Edition 2.533.000 TL

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS 2.674.000 TL

  • 157 kW GS 3.159.000 TL

