Eylül 2025 Chery Fiyat Listesi: Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
09.09.2025 - 11:40

Chery, Türkiye SUV pazarında dikkat çeken markalardan birisi oldu. Yeni teknolojik özellikleriyle sürücülerin dikkatini çekmeyi başaran Chery, fiyatlarıyla merak konusu oluyor. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatları uzun süredir sabit olan Chery, Eylül ayında ise bir artış yaşadı.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri ne kadar?

İşte, Chery Eylül güncel fiyat listesi.

Chery Fiyat Listesi Eylül

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Chery'nin fiyat listeleri yakından takip ediliyor. Her ay başında güncellenen araba fiyat listeleri sıfır araç sahiplerince merak ediliyor. Özellikle Temmuz ayında yaşanan ÖTV düzenlemesinin ardından yeni araba fiyatları merak konusu oldu.

 Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

*Söz konusu fiyatlar 9 Eylül tarihinde Chery'nin resmi sitesinden alınmıştır. Fiyatlar, 30 Eylül'e kadar geçerlidir.

Chery Omoda 5 Pro Eylül fiyat listesi

  • Intelligent 2.145.000 TL

  • Exceptional 2.220.000 TL

*2025 model yılı

Chery Tiggo 7 Pro Max Eylül fiyat listesi

  • Intelligent 2.250.000 TL

  • Exceptional 2.325.000 TL

*2025 model yılı

Chery Tiggo 8 Pro Max Eylül fiyat listesi

  • Intelligent 2.385.000 TL

  • Exceptional 2.750.000 TL

*2025 model yılı

