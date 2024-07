Evinizi Yenilerken Sizleri de Yenileyecek Sırları Biliyor musunuz?

AGT’nin Design By Collection Spark By Defne Koz, parke sektöründe özel tasarım ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu koleksiyonun geometrik desenleri ve özgün tarzı, sanatsal yönünüzü ev dekorasyonunda ortaya çıkarmanıza imkan tanır. Defne Koz imzasıyla üretilen bu parkeler, evinize modern ve şık bir hava katacaktır. Örneğin, salonunuzda Defne Koz Koleksiyonu parkeleri kullanarak, misafirlerinizi etkileyici bir dekorasyonla karşılayabilirsiniz. AGT Design By Collection Spark By Defne Koz parkeler, sıra dışı geometrik desenleri ile evinizde sanatsal bir atmosfer yaratır. Bu parkeleri, sanat galerisi havasında bir dekorasyon için tercih edebilir, evinizi adeta bir sanat eserine dönüştürebilirsiniz.

Evinizin salonunda Defne Koz Koleksiyonu parkeler kullanarak, misafirlerinizi etkileyici bir dekorasyonla karşılayabilirsiniz. Geometrik desenler ve modern tasarım, salonunuza sanatsal bir dokunuş katarak, evinizin her köşesinde estetik bir bütünlük sağlar.

Bu koleksiyonu kullanırken, parkelerin geometrik desenlerini vurgulamak için minimalist mobilyalar ve sade aksesuarlar seçebilirsiniz. Bu sayede parkelerin sanatsal tasarımı odanızda daha belirgin hale gelecektir.