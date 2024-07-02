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Evinizi Yenilerken Sizleri de Yenileyecek Sırları Biliyor musunuz?

Evinizi Yenilerken Sizleri de Yenileyecek Sırları Biliyor musunuz?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
02.07.2024 - 11:39

Ev yenileme süreci hem heyecan verici hem de biraz yorucu olabilir. Doğru seçimlerle ve doğru ürünlerle bu süreci çok daha keyifli hale getirebilirsiniz. AGT'nin geniş ürün yelpazesi, evinizin her köşesini yenilerken size yardımcı olacak mükemmel çözümler sunar. Evinizi yenilerken aynı zamanda kendinizi de yenileyecek ürünleri bu yazımızda keşfedebilirsiniz.

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AGT, yenilikçi tasarımları ve sürdürülebilir üretim anlayışı ile sektörde fark yaratmaktadır. Ahşabın doğal güzelliğini modern tasarımlarla buluşturan AGT, ev dekorasyonunda parke, panel ve profil konusunda öncü bir isim olarak büyük bir öneme sahiptir. Yıllardır süregelen deneyimi ve kalitesiyle, yaşam alanlarınızı daha konforlu ve estetik hale getirmek için çalışır. Geniş ürün yelpazesi sayesinde her tarza uygun çözümler sunan AGT sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel ve çevre dostu ürünler sunar. Bu sayede evinizi yenilerken sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. AGT’yi tercih ederek, evinizin her köşesinde kalite ve şıklığı bir arada bulabilirsiniz.

Renklerin Sakinleştirici Etkilerinden Yararlanın

Renklerin Sakinleştirici Etkilerinden Yararlanın

Yoga Koleksiyonu, stresli günlerin ardından evinizde huzur bulmanız için ideal bir seçenektir. Antistatik özellikleri sayesinde toz tutmayan ve vücuttaki negatif iyonları azaltan bu parkeler, sakin ve huzurlu bir yaşam alanı sunar. Yoga Koleksiyonu’ndaki parkeler, oturma odanızda kullanıldığında gün boyu biriken stresi azaltarak rahatlamanızı sağlar. Yoga Koleksiyonu parkeleri, sade ve doğal renk seçenekleri ile her dekorasyon tarzına kolayca entegre olur. Modern, minimalist bir oturma odası oluşturmak istiyorsanız, gri ve beyaz tonlarında Yoga parkeleri tercih edebilirsiniz. Daha sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratmak isterseniz, doğal ahşap renklerinde olanları seçebilirsiniz.

Yoga Koleksiyonu’nu kullanarak oturma odanızı yeniden düzenlemek istiyorsanız, parkelerin doğal tonlarını açık renkli mobilyalarla kombinleyebilirsiniz. Bu şekilde hem huzurlu hem de ferah bir ortam yaratmış olursunuz. Yoga Koleksiyonu parkeler, antistatik özellikleri sayesinde evinizdeki toz birikimini azaltır, bu da temizlik işlerini kolaylaştırır ve size daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar.

Yoga Koleksiyonu’nu kullanırken odanızın diğer dekoratif unsurlarını da göz önünde bulundurun. Yumuşak tonlardaki mobilyalar ve aksesuarlarla kombinleyerek, daha huzurlu bir ortam yaratabilirsiniz. Yoga Koleksiyonu’nda yer alan bu parkelerin antistatik özellikleri sayesinde evinizin tozsuz kalması da büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Küçük Alanlarda Büyük Değişiklikler ile Dertlerinizden Sıyrılın

Küçük alanlarınızı Mood Koleksiyonu ile büyük bir değişime uğratın. Bu koleksiyon, 72 saat suya dirençli yapısı ve kaydırmaz yüzey güvencesiyle küçük alanlarda bile büyük bir etki yaratır. Özellikle antre ve mutfak gibi alanlar için harika bir zemin oluşturur. Örneğin, dar bir antrede Mood Koleksiyonu parkeler kullanarak, alanın daha geniş ve ferah görünmesini sağlayabilirsiniz. Mood Koleksiyonu’nda yer alan bu parkeler, kaydırmaz yüzeyi sayesinde çocuklarınızın güvenle oynayabileceği bir zemin oluşturur. Mood Koleksiyonu parkeler, kolay temizlenebilme özelliğiyle de dikkat çeker. Bu özellik sayesinde mutfak ve antre gibi sık kullanılan alanlarda temizliği zahmetsizce yapabilirsiniz. Büyük parke boyutları ile odalarınızda geniş ve açık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Küçük bir mutfağınız varsa, Mood Koleksiyonu parkelerin açık tonlarını tercih ederek, alanı daha geniş gösterebilirsiniz. Kaydırmaz yüzeyi sayesinde mutfakta güvenle hareket edebilir, çocuklarınızın ve yaşlıların güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Mood Koleksiyonu’nu seçerken, alanın kullanım amacına ve dekorasyon stiline uygun renkleri tercih edin. Küçük ve karanlık alanlar için açık renkli parkeler kullanarak, mekanı daha ferah ve geniş gösterebilirsiniz. Mood Koleksiyonu parkelerin kaydırmaz yüzeyi sayesinde mutfak gibi alanlarda güvenliği artırabilirsiniz.

Kendinizi Yansıtan Alanlar Yaratın

Kendinizi Yansıtan Alanlar Yaratın

Marco Polo Koleksiyonu, ahşabın doğal dokusunu cesur renk seçimleri ile birleştirerek farklı bir boyut kazandırır. Bu koleksiyondaki parkeler, her mekanda sanatsal ruhu ön plana çıkarır ve mekanlarınızı kişiselleştirmenize olanak tanır. Ahşabın eşsiz doğallığını evinizde hissetmek için Marco Polo Koleksiyonu mükemmel bir tercih olacaktır. Örneğin, Marco Polo parkeleri ile çalışma odanızı döşeyerek hem doğal hem de şık bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Marco Polo Koleksiyonu, cesur renk geçişleri ve kontrast tonları ile dikkat çeker. Bu parkeleri kullanarak, salonunuzda modern ve dinamik bir atmosfer oluşturmanız mümkün. Farklı dekorasyon stillerine uyum sağlayan geniş renk seçeneklerine sahip Marco Polo Koleksiyonu ile evinizde kendinizi ifade edebileceğiniz özgün alanlar yaratabilirsiniz.

Çalışma odanızı Marco Polo Koleksiyonu parkeler ile döşediğinizde, ahşabın doğal dokusu ve cesur renk tonları odanıza şıklık ve dinamizm katacaktır. Bu parkeler hem profesyonel hem de sıcak bir çalışma ortamı yaratmanıza yardımcı olur.

Marco Polo Koleksiyonu’nu kullanırken, cesur renk geçişlerini dengelemek için nötr tonlarda mobilyalar ve aksesuarlar tercih edebilirsiniz. Bu, odanın genel görünümünü dengeleyerek, parkelerin estetik etkisini daha da ön plana çıkaracaktır.

Sanatsal Yönünüzü Ön Planda Tutun

AGT’nin Design By Collection Spark By Defne Koz, parke sektöründe özel tasarım ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu koleksiyonun geometrik desenleri ve özgün tarzı, sanatsal yönünüzü ev dekorasyonunda ortaya çıkarmanıza imkan tanır. Defne Koz imzasıyla üretilen bu parkeler, evinize modern ve şık bir hava katacaktır. Örneğin, salonunuzda Defne Koz Koleksiyonu parkeleri kullanarak, misafirlerinizi etkileyici bir dekorasyonla karşılayabilirsiniz. AGT Design By Collection Spark By Defne Koz parkeler, sıra dışı geometrik desenleri ile evinizde sanatsal bir atmosfer yaratır. Bu parkeleri, sanat galerisi havasında bir dekorasyon için tercih edebilir, evinizi adeta bir sanat eserine dönüştürebilirsiniz.

Evinizin salonunda Defne Koz Koleksiyonu parkeler kullanarak, misafirlerinizi etkileyici bir dekorasyonla karşılayabilirsiniz. Geometrik desenler ve modern tasarım, salonunuza sanatsal bir dokunuş katarak, evinizin her köşesinde estetik bir bütünlük sağlar.

Bu koleksiyonu kullanırken, parkelerin geometrik desenlerini vurgulamak için minimalist mobilyalar ve sade aksesuarlar seçebilirsiniz. Bu sayede parkelerin sanatsal tasarımı odanızda daha belirgin hale gelecektir.

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Biraz İnceliğe İhtiyacınız Olabilir

Biraz İnceliğe İhtiyacınız Olabilir

Corvina Koleksiyonu, karakteristik desenleri ve sıcak renk tonlarıyla evinizde samimi bir ortam oluşturur. İnce detayların ön planda olduğu bu koleksiyondaki parkeler, yaşam alanlarınızı daha estetik hale getirir. Eğer evinizde inceliği ve zarafeti ön planda tutmak istiyorsanız, Corvina Koleksiyonu parkeler, değerlendirmeye değer bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, yatak odanızda Corvina Koleksiyonu parkeleri kullanarak, huzur dolu ve zarif bir atmosfer yaratabilirsiniz. Corvina Koleksiyonu, ince ve zarif detayları ile evinizde sofistike bir dekorasyon oluşturmanıza olanak tanır. Bu parkeleri, yatak odası ve oturma odası gibi alanlarda kullanarak, şık bir atmosfer yaratabilirsiniz. Corvina Koleksiyonu parkelerin ince ve zarif detayları, odanızda sofistike bir dekorasyon oluşturur ve rahatlatıcı bir ortam sağlar.

Corvina Koleksiyonu’nu kullanırken, odanın genel dekorasyonunu da göz önünde bulundurun. Zarif detayları vurgulamak için parkelerle uyumlu mobilyalar ve aksesuarlar seçerek, odanın genel estetiğini tamamlayabilirsiniz.

Çevreci Bir Yönünüz mü Var?

AGT, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, sıfır atık politikasıyla yenilenebilir enerji kaynakları ile üretimini gerçekleştirerek  karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. AGT’nin sürdürülebilir üretim anlayışıyla üretilen tüm parkeler, çevre dostu yapısıyla bir adım öne çıkar. PEFC ve FSC sertifikalarına sahip olan bu parkeler, sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ham maddelerle üretilir. Bu sayede doğal ormanların korunmasına katkı sağlarken, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları yaratmanıza imkan tanır. Örneğin, yaşam alanlarınızda PEFC ve FSC sertifikalı parkeleri kullanarak hem sağlıklı hem de çevre dostu bir ortam oluşturabilirsiniz. AGT'nin çevre dostu parkeleri hem doğayı korumanıza hem de sağlıklı yaşam alanları yaratmanıza yardımcı olur. Çocuk odası ve yatak odası gibi alanlarda bu parkeleri tercih ederek, aile sağlığını koruyabilirsiniz. Doğal ahşap dokusu ile evinizde sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

Çocuk odasında PEFC ve FSC sertifikalı parkelerle sağlıklı, doğal ve çevre dostu bir alan yaratabilirsiniz. Bu parkeler, doğal ahşap dokularıyla sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturarak çocuklarınızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlar.

AGT parkelerinin her bir koleksiyonu, çevreci bir yaşam tarzını benimseyenler için ideal seçenekler sunar. Bu parkeleri kullanarak hem evinizin estetiğini artırabilir hem de çevre dostu bir yaşam alanı yaratabilirsiniz.

Bonus: Biraz Uyumlu ve Dayanıklı Olmak Lazım

Bonus: Biraz Uyumlu ve Dayanıklı Olmak Lazım

Evinizin farklı alanları için uygun seçimlerden yalnızca biri olan Armonia Slim/Large Koleksiyonu, sıra dışı parke boyutlarıyla mekanlarınıza bambaşka bir hava katar. Geniş ve dar parkelerin mükemmel uyumu sayesinde, evinizin her köşesini daha eğlenceli ve estetik hale getirebilirsiniz. Örneğin, geniş salonunuzda Armonia Large parkeleri kullanarak, mekanın genişliğini vurgulayabilir ve ferah bir ortam yaratabilirsiniz. Aynı zamanda dar koridorlarda Armonia Slim parkeleri tercih ederek, alanın daha uzun ve zarif görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu parkeler hem geniş hem de dar alanlarda mükemmel bir zemin oluşturur. Armonia Slim/Large Koleksiyonu parkeler, farklı boyutları ile evinizin her köşesinde uyumlu ve estetik bir görünüm sağlar. Bu parkeleri kullanarak, salon, yatak odası, koridor gibi alanlarda bütünlük ve uyum yakalayabilirsiniz.

Armonia Large parkeleri kullanarak yaşam alanlarınızı geniş gösteren ferah bir ortam yaratabilirsiniz. Dar koridorlarda ise Armonia Slim parkeleri tercih ederek, mekanın uzun ve zarif bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.

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