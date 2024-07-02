Evinizi Yenilerken Sizleri de Yenileyecek Sırları Biliyor musunuz?
Ev yenileme süreci hem heyecan verici hem de biraz yorucu olabilir. Doğru seçimlerle ve doğru ürünlerle bu süreci çok daha keyifli hale getirebilirsiniz. AGT'nin geniş ürün yelpazesi, evinizin her köşesini yenilerken size yardımcı olacak mükemmel çözümler sunar. Evinizi yenilerken aynı zamanda kendinizi de yenileyecek ürünleri bu yazımızda keşfedebilirsiniz.
Renklerin Sakinleştirici Etkilerinden Yararlanın
Küçük Alanlarda Büyük Değişiklikler ile Dertlerinizden Sıyrılın
Küçük alanlarınızı Mood Koleksiyonu ile büyük bir değişime uğratın. Bu koleksiyon, 72 saat suya dirençli yapısı ve kaydırmaz yüzey güvencesiyle küçük alanlarda bile büyük bir etki yaratır. Özellikle antre ve mutfak gibi alanlar için harika bir zemin oluşturur. Örneğin, dar bir antrede Mood Koleksiyonu parkeler kullanarak, alanın daha geniş ve ferah görünmesini sağlayabilirsiniz. Mood Koleksiyonu’nda yer alan bu parkeler, kaydırmaz yüzeyi sayesinde çocuklarınızın güvenle oynayabileceği bir zemin oluşturur. Mood Koleksiyonu parkeler, kolay temizlenebilme özelliğiyle de dikkat çeker. Bu özellik sayesinde mutfak ve antre gibi sık kullanılan alanlarda temizliği zahmetsizce yapabilirsiniz. Büyük parke boyutları ile odalarınızda geniş ve açık bir görünüm elde edebilirsiniz.
Küçük bir mutfağınız varsa, Mood Koleksiyonu parkelerin açık tonlarını tercih ederek, alanı daha geniş gösterebilirsiniz. Kaydırmaz yüzeyi sayesinde mutfakta güvenle hareket edebilir, çocuklarınızın ve yaşlıların güvenliğini sağlayabilirsiniz.
Mood Koleksiyonu’nu seçerken, alanın kullanım amacına ve dekorasyon stiline uygun renkleri tercih edin. Küçük ve karanlık alanlar için açık renkli parkeler kullanarak, mekanı daha ferah ve geniş gösterebilirsiniz. Mood Koleksiyonu parkelerin kaydırmaz yüzeyi sayesinde mutfak gibi alanlarda güvenliği artırabilirsiniz.
Kendinizi Yansıtan Alanlar Yaratın
Sanatsal Yönünüzü Ön Planda Tutun
AGT’nin Design By Collection Spark By Defne Koz, parke sektöründe özel tasarım ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu koleksiyonun geometrik desenleri ve özgün tarzı, sanatsal yönünüzü ev dekorasyonunda ortaya çıkarmanıza imkan tanır. Defne Koz imzasıyla üretilen bu parkeler, evinize modern ve şık bir hava katacaktır. Örneğin, salonunuzda Defne Koz Koleksiyonu parkeleri kullanarak, misafirlerinizi etkileyici bir dekorasyonla karşılayabilirsiniz. AGT Design By Collection Spark By Defne Koz parkeler, sıra dışı geometrik desenleri ile evinizde sanatsal bir atmosfer yaratır. Bu parkeleri, sanat galerisi havasında bir dekorasyon için tercih edebilir, evinizi adeta bir sanat eserine dönüştürebilirsiniz.
Evinizin salonunda Defne Koz Koleksiyonu parkeler kullanarak, misafirlerinizi etkileyici bir dekorasyonla karşılayabilirsiniz. Geometrik desenler ve modern tasarım, salonunuza sanatsal bir dokunuş katarak, evinizin her köşesinde estetik bir bütünlük sağlar.
Bu koleksiyonu kullanırken, parkelerin geometrik desenlerini vurgulamak için minimalist mobilyalar ve sade aksesuarlar seçebilirsiniz. Bu sayede parkelerin sanatsal tasarımı odanızda daha belirgin hale gelecektir.
Biraz İnceliğe İhtiyacınız Olabilir
Çevreci Bir Yönünüz mü Var?
AGT, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, sıfır atık politikasıyla yenilenebilir enerji kaynakları ile üretimini gerçekleştirerek karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. AGT’nin sürdürülebilir üretim anlayışıyla üretilen tüm parkeler, çevre dostu yapısıyla bir adım öne çıkar. PEFC ve FSC sertifikalarına sahip olan bu parkeler, sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ham maddelerle üretilir. Bu sayede doğal ormanların korunmasına katkı sağlarken, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları yaratmanıza imkan tanır. Örneğin, yaşam alanlarınızda PEFC ve FSC sertifikalı parkeleri kullanarak hem sağlıklı hem de çevre dostu bir ortam oluşturabilirsiniz. AGT'nin çevre dostu parkeleri hem doğayı korumanıza hem de sağlıklı yaşam alanları yaratmanıza yardımcı olur. Çocuk odası ve yatak odası gibi alanlarda bu parkeleri tercih ederek, aile sağlığını koruyabilirsiniz. Doğal ahşap dokusu ile evinizde sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Çocuk odasında PEFC ve FSC sertifikalı parkelerle sağlıklı, doğal ve çevre dostu bir alan yaratabilirsiniz. Bu parkeler, doğal ahşap dokularıyla sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturarak çocuklarınızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlar.
AGT parkelerinin her bir koleksiyonu, çevreci bir yaşam tarzını benimseyenler için ideal seçenekler sunar. Bu parkeleri kullanarak hem evinizin estetiğini artırabilir hem de çevre dostu bir yaşam alanı yaratabilirsiniz.
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