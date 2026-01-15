Evini Patili Dostuyla Paylaşanların Yaşadığı 11 Tatlı Macera
Bir evi patili br dostla paylaşmanın ev arkadaşlığından öte bir yanı vardır. Arada kurulan bağ ve birlikte oluşturulan düzen, yüksek temponun yanı sıra bolca beklenmedik sürprizle doludur. Gün içinde karşılaşılan ufak sürprizler bazen insanın yüzünde ufak tebessümler bırakır, bazense kahkaha krizine sokar.
İşte patili evlerin yakından tanıdığı en tatlı komik maceralar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Evin hiçbir yerinin sana ait olmaması.
2. Sessizlik anında gelen panik hissi.
3. Temizlik bitince her yerin pati izi olması.
4. 7/24 oyun isteği.
5. Sürekli yaş mama çılgınlığı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tüylerin dekorasyona karışması.
7. Eve hoşgeldin komitesi.
8. İstediği her şeyi yaptıran masum bakışlar.
9. Dışarı çıkma heyecanı.
10. Onun huzurlu olduğunun verdiği rahatlık hissi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Tüm kaprislerine rağmen onsuz yapamamak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın