onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evini Patili Dostuyla Paylaşanların Yaşadığı 11 Tatlı Macera

etiket Evini Patili Dostuyla Paylaşanların Yaşadığı 11 Tatlı Macera

Özge
Özge - Onedio Üyesi
15.01.2026 - 11:01

Bir evi patili br dostla paylaşmanın ev arkadaşlığından öte bir yanı vardır. Arada kurulan bağ ve birlikte oluşturulan düzen, yüksek temponun yanı sıra bolca beklenmedik sürprizle doludur. Gün içinde karşılaşılan ufak sürprizler bazen insanın yüzünde ufak tebessümler bırakır, bazense kahkaha krizine sokar. 

İşte patili evlerin yakından tanıdığı en tatlı komik maceralar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evin hiçbir yerinin sana ait olmaması.

Evini patili bir dostla paylaşmak artık o evin hiçbir yerinde söz sahibi olmamak anlamına gelir. Koltuk, yatak, sandalye, hatta bazen çalışma masası anlamını yitirir. Sürekli olduğun yere gelen ve yanında olmak isteyen bir can dostu olunca, tüm alan onunmuş gibi hissettirir. Ama bu alanların evin en huzurlu alanları olur.

2. Sessizlik anında gelen panik hissi.

Evde sürekli koşuşturmanın ve telaşın olması normal karşılandığından, sessizlik anları tedirginlik verir. Çünkü bu sessizlik pek hayra alamet değildir ve bir yerlerde meraklı bir tipin, bazı şeyleri keşfetmeye çalıştığının habercisidir. Bazen de kıyafetler arasına kıvrılıp uyuyakalan bir bebek demektir.

3. Temizlik bitince her yerin pati izi olması.

Patili evlerde temizlik asla bitmez, yer silmek ise en zorlayıcı adım haline gelir. Temizlik sırasında ortalıkta görünmezken yer silerken bir anda ortaya çıkan patiler, o evin asla pırıl pırıl olmadığına ant içmiş gibi hareket eder. Islak zemine basar, kum kabına girer, sonra biraz mama yer ve evi dört dönerek her yerin onun olduğunu bir kez daha hatırlatır.

4. 7/24 oyun isteği.

Toplantıdayken, yemek yaparken ya da dizi/film izlerken olması fark etmez. Çünkü evde patili bir dost varsa oyun isteği de her zaman vardır. Hiç bitmeyen bu enerji insanı bazen yorsa da aslında çok iyi hissettirir. Senin programının ve iş yükünün ne olduğunu önemsemeyen sonsuz bir enerjiyle doludur. Bu da bazen günün en tatlı motivasyonudur.

5. Sürekli yaş mama çılgınlığı.

Patili bir dostla yaşamak, sürekli açlık kampında gibi hissetmek demektir. Ne kadar yese de doymayan o minik mideler, söz konusu yaş mama olduğunda adeta çılgına döner. Her zaman yemediği ödül mamaları açıldığındaysa kendi kardeşini bile tanımaz. Bu anlar, ortalığı batırma riski olsa da evin en komik sahnelerine tanıklık eder.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tüylerin dekorasyona karışması.

6. Tüylerin dekorasyona karışması.

Patili evlerdeki tüy sorunu hiçbir zaman bitmez, aksine insan onunla birlikte yaşamayı öğrenir. Söz konusu kediler olduğunda tüy tarama işlemi de başlı başına bir mücadeleye dönüşür. Dolayısıyla tüylerle kaplı bir alanda yaşamak insana artık daha kolay gelir. Ama evde otomatik haritalama yaparak tüm engelleri aşan ve zeminde tüy, kıl, toz ne varsa kendi kendine toplayan bir robot süpürge varsa her şey en pratik şekilde yoluna girer.

7. Eve hoşgeldin komitesi.

Dışarıda geçirilen sürenin yarım saat veya tüm gün olması asla fark etmez. Çünkü eve gelince kapıda hazır bekleyen karşılama komitesi hep oradadır. Ve her zaman aynı heyecana sahiptir. Eve girince karşında seni bu kadar özleyen ve seven bir komite görmek, insana kendini gerçekten evinde gibi hissettirir. Çoğu zaman tüm günün yorgunluğunu alacak kadar güçlüdür.

8. İstediği her şeyi yaptıran masum bakışlar.

Bazen de o güçlü ve yoğun sevgi, aynı zamanda bir silaha dönüşür.Sadece masum bakışlarıyla karşıdakine istediğini yaptırabileceğini anladıysa, evdeki işler bir anda değişebilir. Tek bir bakışla resmen sana hükmeden o gözler insana bazen kendini kullanılmış hissettirir. Ama her zaman gün sonunda aldığı tatmine bedeldir.

9. Dışarı çıkma heyecanı.

Sabah ve akşamları planlanan dışarı çıkma rutinleri, hafta sonu oyun saatleri, heyecanı hiç bitmeyen aktivitelerdir. Senin yorgun argın çıktığın sokakta o sürekli koşup zıplayıp yeni şeyler keşfetmek ister. Bazen 'bitse de gitsek' diye bakıyor olsan da aslında onun bu kadar heyecanlı olması sana da büyük keyif verir.

10. Onun huzurlu olduğunun verdiği rahatlık hissi.

Her yana saçılan tüyler, devrilen su kapları, savaş alanına dönen oturma odası derken patili evler her zaman bir karmaşaya tanıklık edebilir. Hatta bunlar günün normal rutinleri arasındadır. Bazen eve geldiğinde seni çok daha büyük sürprizler bekliyor olabilir, özellikle de karşı tarafı sinirlendirecek veya kıracak bir şey yaptıysan... Ama öte yandan, insana kendini onun huzurla uyuduğunu düşünmekten başka çok az şey bu kadar mutlu hissettirebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Tüm kaprislerine rağmen onsuz yapamamak.

Kedi veya köpek olması fark etmez... Patili bir ev her zaman kapris ve karmaşa doludur. Söz konusu bir kediyse işler daha dramatik bir hal alabilir. Ama onun yanına şöyle bir kıvrılışı, patisini eline koyuşu ya da yüzünü yalaması, üzerindeki tüm kötü enerjiyi alır götürür.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın