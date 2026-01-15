Evini Patili Dostuyla Paylaşanların Yaşadığı 11 Tatlı Macera

Toplantıdayken, yemek yaparken ya da dizi/film izlerken olması fark etmez. Çünkü evde patili bir dost varsa oyun isteği de her zaman vardır. Hiç bitmeyen bu enerji insanı bazen yorsa da aslında çok iyi hissettirir. Senin programının ve iş yükünün ne olduğunu önemsemeyen sonsuz bir enerjiyle doludur. Bu da bazen günün en tatlı motivasyonudur.