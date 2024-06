Evet/hayır testine göre ruhsal çöküntüde misin?

Hayatın zorlu dalgalarıyla boğuşmuş, ruhsal bir çöküntünün pençesinden kendini kurtarmış birisin sen. Karanlık tünellerden geçmiş, zorlu virajları dönmüş ama asla pes etmemişsin. Her ne kadar hayat seni yere sermeye çalışsa da, sen her defasında ayağa kalkmayı başarmışsın. Herkesin seni yıkacağını düşündüğü anlarda bile, sen hayata sıkı sıkıya tutunmayı bilmişsin. Sana olan güvenin, inancın hiçbir zaman sarsılmamış. Herkesin seni yıkacağını düşündüğü anlarda bile, sen ayakta kalmayı başarmışsın. Kimse senin umudunu çalamamış, kimse senin hayat enerjini senden koparamamış. İçindeki bu inatçı güç, seni hayatın her türlü zorluğuna karşı dimdik ayakta tutmuş. Belki de ruhsal çöküntüden kurtuluşunun sırrı burada saklı; kendine olan inancın ve hayata karşı duruşun. Her şeye rağmen hayat mücadeleni bırakmamışsın. Bu da senin en büyük kahramanlığın. Kimse senin umudunu çalamamış, kimse senin hayat enerjini senden alıkoyamamış. İşte bu yüzden sen, kendi hikayenin kahramanısın. Kendine olan inancınla, hayatın zorluklarına karşı duruşunla, seni sen yapan bu özelliklerle, hayatın her türlü zorluğunu aşmayı başardın.