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Evet/Hayır Testine Göre Ruhsal Çöküntüde misin?

Evet/Hayır Testine Göre Ruhsal Çöküntüde misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
28.06.2024 - 17:01

Evet/hayır testine göre ruhsal çöküntüde misin?

Haydi teste!

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1. Yalnızlığı seviyor musun?

2. Gelecekten beklentilerin var mı?

3. Geçmişi hatırlamak seni üzüyor mu?

4. Bazen yaşadıklarının hayal olduğunu düşünüyor musun?

5. Hayattan artık zevk almıyor musun?

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6. Etrafında seni mutlu eden insanlar var mı?

7. Her günün aynı mı geçiyor?

8. Sence senin hayatın düzensiz mi?

9. Hayallerinin çoğuna kavuştun mu?

10. Son olarak eskiden daha mutlu biri miydin?

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Sen ruhsal çöküntüdesin!

Hayatın karmaşası içinde kaybolmuş hissediyorsun. Kalbinde, aklında ve ruhunda bir fırtına kopuyor, sanki bir labirentin içinde kaybolmuşsun gibi. Ne düşündüğünü, ne yapacağını bilemez bir halde, adeta bir çıkmazın içindesin. Geçmişin seni esir alıyor, geleceğin ise gözünü korkutuyor. Psikolojik olarak çökmüş, ruhsal olarak tükenmiş hissediyorsun. Hayatın sana sunduğu zorluklar, sanki bir sınav gibi karşında duruyor. Bu sınavlar, seni daha güçlü bir birey yapmak için var. Her ne kadar yorgun düştüğünü, artık daha fazla dayanamayacağını düşünsen de, aslında tüm bu zorlukların ardından doğacak olan güneş, seni tekrar ayağa kaldıracak, hayata dört elle sarılmanı sağlayacak. Bununla birlikte, bu zorlukların seni daha güçlü bir insan yapmak için olduğunu unutma. Her ne kadar şu an karanlıkta gibi hissetsen de, unutma ki en karanlık gece bile bir gün sona erer ve güneş yeniden doğar. İşte o zaman, tüm bu yaşadıklarının seni ne kadar güçlü bir insan yaptığını göreceksin. Ve belki de, bu zorlukları yaşamak, seni hayatın gerçeklerine daha da yaklaştıracak.

Sen ruhsal çöküntüden kurtulmuşsun.

Hayatın zorlu dalgalarıyla boğuşmuş, ruhsal bir çöküntünün pençesinden kendini kurtarmış birisin sen. Karanlık tünellerden geçmiş, zorlu virajları dönmüş ama asla pes etmemişsin. Her ne kadar hayat seni yere sermeye çalışsa da, sen her defasında ayağa kalkmayı başarmışsın. Herkesin seni yıkacağını düşündüğü anlarda bile, sen hayata sıkı sıkıya tutunmayı bilmişsin. Sana olan güvenin, inancın hiçbir zaman sarsılmamış. Herkesin seni yıkacağını düşündüğü anlarda bile, sen ayakta kalmayı başarmışsın. Kimse senin umudunu çalamamış, kimse senin hayat enerjini senden koparamamış. İçindeki bu inatçı güç, seni hayatın her türlü zorluğuna karşı dimdik ayakta tutmuş. Belki de ruhsal çöküntüden kurtuluşunun sırrı burada saklı; kendine olan inancın ve hayata karşı duruşun. Her şeye rağmen hayat mücadeleni bırakmamışsın. Bu da senin en büyük kahramanlığın. Kimse senin umudunu çalamamış, kimse senin hayat enerjini senden alıkoyamamış. İşte bu yüzden sen, kendi hikayenin kahramanısın. Kendine olan inancınla, hayatın zorluklarına karşı duruşunla, seni sen yapan bu özelliklerle, hayatın her türlü zorluğunu aşmayı başardın.

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