Evet/hayır testine göre ruhsal çöküntüde misin?

Hayatın karmaşası içinde kaybolmuş hissediyorsun. Kalbinde, aklında ve ruhunda bir fırtına kopuyor, sanki bir labirentin içinde kaybolmuşsun gibi. Ne düşündüğünü, ne yapacağını bilemez bir halde, adeta bir çıkmazın içindesin. Geçmişin seni esir alıyor, geleceğin ise gözünü korkutuyor. Psikolojik olarak çökmüş, ruhsal olarak tükenmiş hissediyorsun. Hayatın sana sunduğu zorluklar, sanki bir sınav gibi karşında duruyor. Bu sınavlar, seni daha güçlü bir birey yapmak için var. Her ne kadar yorgun düştüğünü, artık daha fazla dayanamayacağını düşünsen de, aslında tüm bu zorlukların ardından doğacak olan güneş, seni tekrar ayağa kaldıracak, hayata dört elle sarılmanı sağlayacak. Bununla birlikte, bu zorlukların seni daha güçlü bir insan yapmak için olduğunu unutma. Her ne kadar şu an karanlıkta gibi hissetsen de, unutma ki en karanlık gece bile bir gün sona erer ve güneş yeniden doğar. İşte o zaman, tüm bu yaşadıklarının seni ne kadar güçlü bir insan yaptığını göreceksin. Ve belki de, bu zorlukları yaşamak, seni hayatın gerçeklerine daha da yaklaştıracak.