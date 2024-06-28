Evet/Hayır Testine Göre Ruhsal Çöküntüde misin?
Evet/Hayır Testine Göre Ruhsal Çöküntüde misin?
Evet/hayır testine göre ruhsal çöküntüde misin?
Haydi teste!
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1. Yalnızlığı seviyor musun?
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2. Gelecekten beklentilerin var mı?
3. Geçmişi hatırlamak seni üzüyor mu?
4. Bazen yaşadıklarının hayal olduğunu düşünüyor musun?
5. Hayattan artık zevk almıyor musun?
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6. Etrafında seni mutlu eden insanlar var mı?
7. Her günün aynı mı geçiyor?
8. Sence senin hayatın düzensiz mi?
9. Hayallerinin çoğuna kavuştun mu?
10. Son olarak eskiden daha mutlu biri miydin?
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Sen ruhsal çöküntüdesin!
Sen ruhsal çöküntüden kurtulmuşsun.
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