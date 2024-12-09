Evet/Hayır Testine Göre Herkesle Mücadele Edebilir misin?
Evet/Hayır Testine Göre Herkesle Mücadele Edebilir misin?
Hayatımız boyunca karşımıza olumsuz ve bizi zorlayan durumlar çıkabilir. Bu tür durumlar karşısında kendimizi bırakır ve bu olumsuzluğun içine çekilirsek işte o zaman bir şeyler bizim için daha kötü olabilir. Mücadele ruhu herkeste bulunan bir şey değildir. Düştüğünde tekrar kalmak hem biraz güç hem de biraz irade ister. Sen her olumsuzluğun karşısında güçlü durabilir misin yoksa kendi köşende olayların geçmesini mi beklersin?
Evet/Hayır testine göre sen her şeyle mücadele edebilir misin?
Haydiiiii!
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1. Zor bir durumda yalnız kalmaktan korkuyor musun?
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2. Yeni insanlarla tanışmaktan ve iletişim kurmaktan genellikle çekinir misin?
3. Herhangi bir durumda korkuların seni engelliyor mu?
4. Karşılaştığın bir sorunu çözmek için risk almayı seviyor musun?
5. Hedeflerine ulaşmak için başkalarının onayına ihtiyacın olduğunu düşünüyor musun?
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6. Karşılaştığın engeller seni pes etmeye zorlar mı?
7. Zorlukların seni daha güçlü kıldığına inanır mısın?
8. İnsanların olumsuz düşüncelerine rağmen, kendi yolunda ilerlemekte ısrarcı olur musun?
9. Aynı ortamda çalışmak istemediğin biri yüzünden işini bırakmayı düşünür müsün?
10. Bir kere olmadıysa, ikinciyi dener misin?
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Sen her şeyle mücadele edemeyebilirsin!
Sen her şeyle mücadele edebilirsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Sen her şeyle mücadele edebilirsin!