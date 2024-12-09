Evet/Hayır Testine Göre Herkesle Mücadele Edebilir misin?

Hayatımız boyunca karşımıza olumsuz ve bizi zorlayan durumlar çıkabilir. Bu tür durumlar karşısında kendimizi bırakır ve bu olumsuzluğun içine çekilirsek işte o zaman bir şeyler bizim için daha kötü olabilir. Mücadele ruhu herkeste bulunan bir şey değildir. Düştüğünde tekrar kalmak hem biraz güç hem de biraz irade ister. Sen her olumsuzluğun karşısında güçlü durabilir misin yoksa kendi köşende olayların geçmesini mi beklersin?

Evet/Hayır testine göre sen her şeyle mücadele edebilir misin?

Haydiiiii!