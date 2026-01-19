onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evcil Hayvanın İçin Evini Daha Yaşanabilir Kılacak Çözüm Ne?

etiket Evcil Hayvanın İçin Evini Daha Yaşanabilir Kılacak Çözüm Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.01.2026 - 11:01

Evcil hayvanın evin neşesi ama bazen küçük ihtiyaçları gözden kaçabiliyor. Onun daha mutlu, daha rahat ve güvende olması için evinde yapabileceğin küçük dokunuşlar var. Bu test, evcil hayvanın için en uygun çözümü keşfetmene yardımcı olacak.

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başlayalım! Akşam olup da ışıklar kapandığında senin minnoş nerede uyuyor?

2. Veteriner ziyaretleri nasıl geçiyor?

3. Evcil hayvanının kendine ait bir alanı var mı?

4. Ne kadar konfor düşkünü biri, puanlar mısın?

5. Miniğimiz hangisinden daha çok zevk alır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ne zamandır birbirinize dostluk yapıyorsunuz?

7. Günün çoğunu nasıl geçiriyor?

8. Son olarak, patili dostunun uyuyuş şeklini seç!

Robot süpürge!

Evcil hayvanın evin neşesi ama tüyler, kırıntılar ve pati izleri bazen zorlayıcı olabiliyor. Senin için en iyi çözüm, bu yükü sen fark etmeden üstlenen bir yardımcı. Bosch robot süpürge, evcil hayvan tüylerini düzenli olarak toplarken senin sevimli dostunla daha çok vakit geçirmeni sağlar. Sessiz çalışması sayesinde onu korkutmaz, sen de temizlik derdiyle uğraşmazsın. Eve geldiğinde daha ferah ve temiz bir ortamla karşılaşmak seni gerçekten rahatlatır. Böylece evin de, evcil hayvanın da mutlu olur.

Evine bir parkur kurmalısın!

Senin tüylü çocuğunun içinde bastıramadığı bir enerji canavarı var! Onun için en iyi çözüm, enerjisini atabileceği dikey alanlar ve tırmanma duvarları yaratmak. Kediyse duvarlara monte edilen raflar ve tırmanma merdivenleri, köpekse ev içinde engelli parkurlar veya sağlam halat oyuncakları şart. Evin dekorasyonunu yaparken 'kırılacak eşya' kavramını hayatından çıkarıp, her şeyi oynanabilir alana dönüştürmelisin. Bu çocuk yerde değil, göklerde veya koşturmacada mutlu; ona evde kendi macerasını yaşayabileceği özgür alanlar ver, gerisine karışma!

Seyir terasları!

Seyir terasları!

Seninki tam bir mahalle muhtarı! Dünyayı izlemeye, dışarıda uçan kuşu veya geçen arabayı takip etmeye bayılıyor. Senin evini onun için cennete çevirecek çözüm, pencerelerin önüne kuracağın rahat seyir terasları veya hamaklar. Cam önlerine yumuşak minderler koymalı, dışarıyı rahatça görebileceği güvenli alanlar yaratmalısın. Çünkü o, bu evin gözlemcisi; ona en iyi manzarayı ver ve keyfine bak!

Konfor köşesi!

Karşımızda konformist bir kral veya kraliçe var! Onun için hayat; yumuşak yastıklar, sıcak köşeler ve bolca şımartılmak demek. Senin evindeki çözüm, evin en sakin ve sıcak köşelerine yerleştireceğin ultra lüks yataklar ve saklanma kutuları. Kışın kalorifer peteğine asılan yataklar veya içine girip kaybolabileceği yumuşak 'iglo' tarzı yuvalar tam ona göre.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın