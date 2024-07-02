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Eşi Çağlar Ökten'e Madalya Takan Seda Sayan'ın Uyguladığı Filtre Seren Serengil'in Radarından Kurtulamadı

Eşi Çağlar Ökten'e Madalya Takan Seda Sayan'ın Uyguladığı Filtre Seren Serengil'in Radarından Kurtulamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 22:10

Geçtiğimiz gün eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur'a birincilik madalyasını takarken görüntülenen Seda Sayan o anlarla çok konuşulmuştu. Ardından fotoğraflardaki filtresiyle dillere düşen Sayan, Seren Serengil'in dikkatinden kaçmadı!

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Estetikli görünümünden, uyguladığı filtrelere sürekli adından bahsettiren Seda Sayan çığır açan sözleriyle ve aşk hayatıyla magazin manşetlerinde yer edinen isimlerden biri.

Estetikli görünümünden, uyguladığı filtrelere sürekli adından bahsettiren Seda Sayan çığır açan sözleriyle ve aşk hayatıyla magazin manşetlerinde yer edinen isimlerden biri.

24 Nisan 2022 de kendinden yaşça oldukça küçük Çağlar Ökten'le yaptığı evlilikle çok konuşulan sabahların sultanı zaman zaman davranışlarıyla da eleştirilmeye devam ediliyor.

24 Nisan 2022 de kendinden yaşça oldukça küçük Çağlar Ökten'le yaptığı evlilikle çok konuşulan sabahların sultanı zaman zaman davranışlarıyla da eleştirilmeye devam ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde, eşi Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Artur'un dans yarışmasında birinci olmasıyla ünlü isim yine gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde, eşi Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Artur'un dans yarışmasında birinci olmasıyla ünlü isim yine gündem oldu.

Önce ısrarla Ökten'in oğlunun elini tutarak poz vermek istemesiyle eleştiri yağmuruna tutulan Seda Sayan ardından uyguladığı filtre ile dillere düştü.

Önce ısrarla Ökten'in oğlunun elini tutarak poz vermek istemesiyle eleştiri yağmuruna tutulan Seda Sayan ardından uyguladığı filtre ile dillere düştü.

İşte o anlar 👇

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Madalya taktığı anlarla tepki çeken Seda Sayan, fotoğraflardaki fitresiyle Seren Serengil'in radarına girdi!

Madalya taktığı anlarla tepki çeken Seda Sayan, fotoğraflardaki fitresiyle Seren Serengil'in radarına girdi!

İşte olay olan o yorum👇

İşte olay olan o yorum👇

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