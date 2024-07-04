Kalbimin Kapısı Kapalı Diyenlere Yeniden Aşık Olmak İçin 10 Tüyo

Bu dünyada sizden bir tane daha yok ve en güzelini ve iyisini hak etmeniz tabii ki de çok normal! Karşınızdaki kişiye verdiğiniz değerden daha azını sakın kabul etmeyin. Başkasının sizi nasıl gördüğü değil, sizin kendinizi nasıl gördüğünüz en önemli olan noktadır!