Kalbimin Kapısı Kapalı Diyenlere Yeniden Aşık Olmak İçin 10 Tüyo
Kalbimin Kapısı Kapalı Diyenlere Yeniden Aşık Olmak İçin 10 Tüyo
Kalbinizin kapısının kapalı gibi hissetmenizin nedeni geçmişte yaşadığınız ilişkilerden kaynaklanır. Bu duygusal yaralanmaları geride bırakıp önünüze bakmanızın tam zamanı! Hayat devam ediyor ve siz hak ettiğiniz aşkı bulacaksınız ama onun öncesinde işte yapmanız gerekenler...
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1. Geçmişin kapısını sonsuza dek kapatın...
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2. Geçmişten dersinizi aldığınıza göre sınırlarınızı çekme vakti!
3. Farklılıklar her zaman kötüye işaret değildir.
4. Etkinlikten etkinliğe koşturan kişi olun!
5. Önce kendi içinizde, kendinizi iyileştirin...
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