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Kalbimin Kapısı Kapalı Diyenlere Yeniden Aşık Olmak İçin 10 Tüyo

etiket Kalbimin Kapısı Kapalı Diyenlere Yeniden Aşık Olmak İçin 10 Tüyo

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 22:01

Kalbinizin kapısının kapalı gibi hissetmenizin nedeni geçmişte yaşadığınız ilişkilerden kaynaklanır. Bu duygusal yaralanmaları geride bırakıp önünüze bakmanızın tam zamanı! Hayat devam ediyor ve siz hak ettiğiniz aşkı bulacaksınız ama onun öncesinde işte yapmanız gerekenler...

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1. Geçmişin kapısını sonsuza dek kapatın...

Bir kere o kapıyı kapattıysanız bir daha arkanıza bile bakmadan o kapıdan uzaklaşın. Bu dünyada aşk gibi güzel bir duygudan kendinizi mahrum bırakmak için fazla özelsiniz! Hem yeniden aşık olmanın tadı da bambaşka tabii ki.😍

2. Geçmişten dersinizi aldığınıza göre sınırlarınızı çekme vakti!

Eğer aşka küsseniz ya affedemediğiniz bir durum vardır ya da kabul edemediğiniz olaylara şahitlik etmişsinizdir... Bu tatsız durumları tekrar yaşamamak için sınır çeken taraf siz olun ve çizgilerinizden taviz vermeyin.

3. Farklılıklar her zaman kötüye işaret değildir.

Hiç tarzınız olmayan tanışma fikri kulağınıza oldukça ilginç ve korkutucu gelebilir ama orada bir saniye durun bakalım! Daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir durum hakkındaki bütün önyargılarınızı kırın. Belki de ruh eşiniz sizin tam zıttınızdır!

4. Etkinlikten etkinliğe koşturan kişi olun!

Yeniden aşık olmak çok güzel bir fikir olsa da aşık olacağınız kişi pat diye önünüze hiçbir zaman düşmeyecek. Cümlenin sonuna üzülerek maalesef kelimesini eklemeyi unutmuyoruz. 😁 Bundan dolayı aynı zevkleri paylaşacağınız birini bulup tekrardan aşık olmak için işinize yarayacak etkinlikleri kaçırmayın.

5. Önce kendi içinizde, kendinizi iyileştirin...

Bu zamana kadar çok zor zamanlardan geçmişseniz ve kalbiniz kırıksa kendinizi iyileştirmeye bir yerden başlayın. Tekrardan aşık olduğunuzda ruh eşinizi kırık bir kalple karşılamak isteyeceğinizi hiç sanmıyorum!  O kişiyi tamamen iyileşmiş ve kırılması çok zor bir kalple karşılayın...

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6. Kendinizi soru yağmuruna tutun!

Geçmiş ilişkilerinizden kaçmak yerine onlarla yüzleşmeniz neden kalbinizi aşka kapattığınızı size açıklayabilir. Kendi içinizde aşka dair bütün parçaları yerine oturtturduğunuzda yeni bir ilişkiye başlamak için ilk adımı tamamlamış oluyorsunuz.

7. Hak ettiğinizden daha azını kabullenmeyin...

Bu dünyada sizden bir tane daha yok ve en güzelini ve iyisini hak etmeniz tabii ki de çok normal! Karşınızdaki kişiye verdiğiniz değerden daha azını sakın kabul etmeyin. Başkasının sizi nasıl gördüğü değil, sizin kendinizi nasıl gördüğünüz en önemli olan noktadır!

8. Büyük fırtınaların değil, küçük sakinliklerin insanı olun...

Geçmişte sinirlendiğiniz ve sizi üzen durumların şu anki hayatınıza olan etkisini düşündüğünüzde size de çok önemsiz gelmiyor mu? Birkaç gün hatta saat sonra unutacağınız olayları aklınıza tekrar tekrar getirip kendinizi yıpratmayın. İçinizdeki sakin ve huzurlu kişiyi hep en ön planda tutun!

9. Konuşarak çözemeyeceğiniz hiçbir mesele yok...

Artık huzurlu ve sakin bir insan olduğunuza göre bütün sorunlarınızı tane tane anlatmak bir numaralı kuralınız olsun. İletişim becerilerinizi geliştirin ve duygularınızı partnerinize ifade edebilmeyi öğrenin. İçinizdeki dökebilmek sizi çok rahatlatacak!

10. Her adımı emekleyerek atın...

Yeni bir ilişkiye veya flörte hemen adapte olmak zorunda değilsiniz. Her şeyi en ağır şekilde almak ve güvenli alanınızı yavaş yavaş oluşturmak kalbinizin kapılarının da en güvenli şekilde açılmasını sağlayacak. Küçük adımlarla başlayarak, kendinizi güvenli hissettirin.

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