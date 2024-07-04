Spor Tarihini Değiştiren Bir Atlet: Dick Fosbury

Fosbury gibi yenilikçi fikirler bulmak için yaratıcılığınızı geliştirecek dört basit adımdan bahsetmek istiyorum size.
1. Yeni olasılıklara açık olun
Yaratıcılığınızı geliştirmenin ilk adımı, 'kuralların' değil, sadece 'inançların' olduğunu kabul etmektir.
Sektörlerini alt üst eden yenilikçi şirketler tarafından kaç tane “kuralın” paramparça edildiğini bir düşünün.
- Dünyanın en büyük sosyal medya ağı olan Facebook, herhangi bir içerik oluşturmuyor.
- Dünyanın en büyük taksi şirketi olan Uber, herhangi bir araca sahip değil.
- Dünyanın en büyük perakendecisi olan Alibaba bir envanter tutmuyor.
Belirsizliği kucaklamaya istekli olun. Hala eski düşünce kalıplarına sahipseniz, yeni bir şey yaratmakta zorlanırsınız.
Yenilikçi fikirler için ilham verebilecek her şey için gözlerinizi her zaman açık tutun.
2. Karşı çıkanları görmezden gelin.
Çığır açan fikri bir gecede yaratmanız pek olası değil. Deneme yanılma yapmak bu sürecin en değerli parçası.
Ancak bu süreçte, insanların fikirlerinizi reddetmesi ve sizi eleştirmesi mümkün. Buna hazır olun.
Ve şunları da göz önünde bulundurun:
- Edison, başarılı olanı bulamadan önce ampulün 9999 prototipini yaptı.
- Einstein'ın bilimdeki en büyük atılımlardan biri olarak lanse edilen 'genel görelilik kuramı', sekiz yıl test ettikten sonra yayınlandı.
Sizi bugün eleştiren ya da sizi aşağı çekmeye çalışanlar, yarın en büyük hayranınız olabilir. Vizyonunuza odaklanın, sizi aşağı çekenlere değil.
3. Kişisel inançlarınızı sorgulayın
Yaratıcılığın ve yeniliğin önündeki en büyük engellerden biri, doğrulama yanlılığımız veya 'Haklı olduğuma inanıyorum' düşüncemizdir.
Uzmanlar ve koçlar Dick Fosbury'nin yüksek atlama çubuğunun üzerinden kendi yöntemi ile atladığını ilk gördüklerinde, tekniğini reddediyorlar; çünkü bu yöntem, onların 'işlerin nasıl yapılması gerektiği' konusundaki mevcut inançlarına çok sıkı meydan okuyordu.
Eğer bugün; düşündüğünüz, hayal ettiğiniz herhangi bir şey için mücadele etmeye karar veriyorsanız, lütfen önce kişisel inançlarınızı sorgulayın. Kendinizi çürütecek kanıtlar arayarak varsayımlarınıza meydan okumaya odaklanın. Belki de zihninizin tuhaf ön yargıları içinde sıkıştınız, olamaz mı? (Bknz. Kitap Özeti: Hızlı ve Yavaş Düşünme) Çünkü biz insanların, değişime önce kendimizi inandırmalıyız.
Kendi inançlarınızı çürütün. Bu, duygu ve düşüncelerinize göre dar görüşlü kararlar vermekten kaçınmanıza yardımcı olacak bilimsel bir düşünce biçimidir. Aynı zamanda sizi; fikirlerinizi test etmeye ve kendinizi sıra dışı, yıkıcı ve yenilikçi fikirlere açmaya zorlayacaktır.
4. Sezgilerinize güvenin
Dick Fosbury'nin Olimpiyat zaferinden sonra, insanlar Fosbury'nin baştan beri bir dahi olduğu fikrini yaymaya başlıyorlar.
O bir mühendislik öğrencisiydi, matematik ve uzamsal zekasını tabi konuşturacaktı.
Oysa, bu yıkıcı yeniliğe yol açan belki de en küçük paydaydı zekası.
Dick Fosbury, 1969'da Sports Illustrated ile yaptığı röportajda, aslında içinde bir şeylerin değişeceğine dair her zaman büyük bir inanç taşıdığını söylüyor.
Tabii ki mühendislik bilgisinin katkısı da yadsınamaz ancak onu Fosbury atlayışına iten gerçek güç, sezgileriydi.
Belki de çıtaya sırtına vererek atlama düşüncesi diğer sporcuların da akıllarından geçmişti. Ancak onlar Fosbury'den farklı olarak, bu sezgisel fikri saçma bularak reddettiler çünkü inançlarına (ve o güne dek öğretilenlere) pek uymuyordu. Unutmayın, yenilikçi olmak cesurların işidir.
Eğer bugün; sizi zorlayan veya hayal ettiğiniz herhangi bir şey için, kendinize özgü atlayış tarzını yaratmak istiyorsanız, mevcut inanç sisteminizi - korkularınızı - içinizde “olmaz diyen bencil sesi” sorgulayın lütfen. Yaratıcı dehanızın su yüzüne çıkmasına fırsat tanıyın.
Kim bilir, belki de ezber bozacak o yepyeni fikir sizin eseriniz olacak. Emin olun, “iyi ki denemişim” diyeceksiniz sonunda. Aksini hiç duymadım. Başarısızlıkla sonuçlansa bile, hiç denememiş olmanın acısı daha ağır.
Şimdi omuzlar dik, gözler ileri! Koskoca bir yolculuk var önünüzde, gördünüz değil mi?
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