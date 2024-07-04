Spor Tarihini Değiştiren Bir Atlet: Dick Fosbury

Aslında pek yetenekli olduğu da söylenemezdi ama spordan başka bir şeyle ilgilenmek istemiyordu.

Boyu 1.93'tü ama lisede basketbol takımına seçilememişti. Futbol takımını denemiş fakat oradan da atılmıştı.

Vücut yapısı atletizme de uygun değildi. Ancak bu upuzun boyunun avantajını kullanabileceği bir atletizm dalı olabilirdi. Birkaç deneme sonrası kendini yüksek atlamada geliştirmeye karar verdi. Fakat bu spor dalı da onun için hiç de kolay olmayacaktı.

Yüksek atlama antrenmanları yaparken, her seferinde çıtaya değdiğini fark ediyordu. Gece gündüz denemesine rağmen, vücudunu bir türlü olması gerektiği gibi hareket ettiremediğini fark etti.

Belli ki mevcutta öğretilen ve uygulanan yüksek atlama stilleri ile başarı elde edemeyecekti. Ancak bu kez vazgeçmeyecek ve kendi atlayış yöntemini geliştirmeye odaklanacaktı.

Takip eden birkaç yıl boyunca vücut yapısına en uygun yöntemi bulmak için olağanüstü bir çaba harcadı. Peki bunca emeğe değecek miydi? Kesinlikle evet. Kendisi bugün, spor tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri oldarak anlıyor.