Türkiye'nin En İyi 100 Yemeği Listesi Güncellendi: İşte TasteAtlas'tan Türkiye'nin En Lezzetli 100 Yemeği

Türk mutfağı çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk açısından geniş bir yelpazeye sahip. Geleneksel Türk yemeği tarifleri bugün birçok yabancı tarafından araştırılıyor. Dünyanın gıda atlası olarak nitelendirilen uluslararası bir internet sitesi tarafından güncellenen Türkiye'nin en iyi 100 yemeği listesi belli oldu.

İşte Taste Atlas (Lezzet Atlası) tarafından oluşturulan Türkiye'nin en iyi yemekleri listesi: