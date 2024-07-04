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Türkiye'nin En İyi 100 Yemeği Listesi Güncellendi: İşte TasteAtlas'tan Türkiye'nin En Lezzetli 100 Yemeği

Türkiye'nin En İyi 100 Yemeği Listesi Güncellendi: İşte TasteAtlas'tan Türkiye'nin En Lezzetli 100 Yemeği

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.07.2024 - 17:49

Türk mutfağı çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk açısından geniş bir yelpazeye sahip. Geleneksel Türk yemeği tarifleri bugün birçok yabancı tarafından araştırılıyor. Dünyanın gıda atlası olarak nitelendirilen uluslararası bir internet sitesi tarafından güncellenen Türkiye'nin en iyi 100 yemeği listesi belli oldu. 

İşte Taste Atlas (Lezzet Atlası) tarafından oluşturulan Türkiye'nin en iyi yemekleri listesi:

1- KAHVALTI

1- KAHVALTI

2- TOMBİK DÖNER

2- TOMBİK DÖNER

3- BEYRAN ÇORBASI

3- BEYRAN ÇORBASI

4- DONDURMA

4- DONDURMA

5- MANTI

5- MANTI

6- MERCİMEK ÇORBASI

6- MERCİMEK ÇORBASI

7- HÜNKAR BEĞENDİ

7- HÜNKAR BEĞENDİ

8- GAZİANTEP BAKLAVASI

8- GAZİANTEP BAKLAVASI

9- KALAMAR TAVA

9- KALAMAR TAVA

10- ISLAMA KÖFTE

10- ISLAMA KÖFTE

11-30 ARASINDAKİ YEMEKLER;

11-30 ARASINDAKİ YEMEKLER;

11- BAFRA PİDESİ

12- AFYON SUCUĞU

13- SARMA

14- LAVAŞ

15- HUMUS

16- LAHMACUN

17- KATMER

18- TANTUNİ

19- KAZANDİBİ

20- BALKAYMAK

21- KÜNEFE

22- İNCİR UYUTMASI

23- GÖZLEME

24- KOKOREÇ

25- SUCUK

26- HAYDARİ

27- MENEMEN

28- DOMATES ÇORBASI

29- ETLİ EKMEK

30- İRMİK HELVASI

31- 60 ARASI YEMEKLER;

31- 60 ARASI YEMEKLER;

31. Karnıyarık

32. Kısır

33. Yufka

34. Cacık

35. Ramazan Pidesi

36. Kuru fasülye

37. İçli köfte

38. Kuymak

39. Piyaz

40. Tulum peyniri

41. İç pilav

42. Patlıcan dolması

43. Çerkez tavuğu

44. Islak hamburger

45. Kaygana

46. Ispanaklı yumurta

47. Kuzu kapama

48. Kopanisti peyniri

49. Bazlama

50. Kumpir

51. Bulgur pilavı

52. Labne

53. Kabak mücveri

54. Yumurtalı pide

55. Dil peyniri

56. Kızartma

57. Midye dolma

58. Çılbır

59. İmam bayıldı

60. Kumru

61- 85 ARASI YEMEKLER;

61- 85 ARASI YEMEKLER;

61. Kadayıf dolması

62. Mihaliç peyniri

63. İzmir bombası

64. Turşu

65. Lokma

66. Beyaz peynir

67. Sup

68. Patlıcan salatası

69. Arnavut ciğeri

70. Zerde

71. Şakşuka

72. Midye tava

73. Kalburabastı

74. Izgara sardalya

75. Kelle paça çorbası

76. Torpil tatlısı

77. Bayramiç tahin helvası

78. Afyon pastırması

79. Tulumba tatlısı

80. Ekmek kadayıfı

81. Yayla çorbası

82. Kabak tatlısı

83. Semizotu salatası

84. Ezogelin çorbası

85. Acılı ezme

86-100 ARASI YEMEKLER;

86-100 ARASI YEMEKLER;

86. Düğün çorbası

87. Etli pilav

88. Yuvarlama çorbası

89. Tutmaç çorbası

90. Acıbadem kurabiyesi

91. Açma

92. Revani

93. Tarhana çorbası

94. Keşkek

95. Nokul

96. Tas kebabı

97. Barbunya pilaki

98. Şambali

99. Tuzda Tavuk

100. Aşure

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