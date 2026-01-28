onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Esat Yontunç'un Yasaklı Madde Test Sonucu Negatif Çıktı

Esat Yontunç'un Yasaklı Madde Test Sonucu Negatif Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 20:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen ‘yasaklı madde’ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç'un test sonucu belli oldu. 

Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı.

Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı.

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 

Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın