Emre Bozkurt Kimdir? Yayıncı Emre Bozkurt Neden Öldü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2025 - 09:19

Ankara’nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay herkesi şoke etti. Uzman çavuş ve yayıncı Emre Bozkurt aracında vurularak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren bacanağı Uğur Balkoca, kısa süre sonra intihar etti. Olayın arkasında 10 yıllık bir husumetin olduğu öne sürüldü. Bozkurt’un ölümü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Emre Bozkurt Kimdir?

1989 doğumlu Emre Bozkurt, Ankara’da dünyaya geldi. Uzman çavuş olarak görev yapan Bozkurt, aynı zamanda dijital platformlarda içerik üretiyordu. 2015’te açtığı YouTube kanalıyla oyun dünyasında tanındı. GTA 5, CS:GO ve Assetto Corsa videolarıyla popülerlik kazandı. 

Kanalı 944 binden fazla aboneye ulaştı ve 292 milyon izlenme aldı. Twitch’te ise 80 bine yakın takipçisi bulunuyordu. Evli olan Bozkurt’un bir kız çocuğu olduğu biliniyor.

Emre Bozkurt Neden Öldü?

Emre Bozkurt’un ölümü, bacanağı Uğur Balkoca ile arasında uzun yıllardır süren anlaşmazlıkla ilişkilendirildi. İddialara göre Balkoca, yaklaşık 10 yıldır devam eden husumet nedeniyle Bozkurt’a pusu kurdu. 

Araçta bulunduğu sırada tabancayla ateş açarak Bozkurt’u öldürdü. Saldırının ardından Balkoca, olay yerinden uzaklaşıp yaklaşık bir kilometre ileride aynı silahla kendi hayatına son verdi.

