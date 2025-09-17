Emre Bozkurt Kimdir? Yayıncı Emre Bozkurt Neden Öldü?

Ankara’nın Sincan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay herkesi şoke etti. Uzman çavuş ve yayıncı Emre Bozkurt aracında vurularak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren bacanağı Uğur Balkoca, kısa süre sonra intihar etti. Olayın arkasında 10 yıllık bir husumetin olduğu öne sürüldü. Bozkurt’un ölümü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.