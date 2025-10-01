Ekim 2025: Hücresel Yeniden Yapılanma, Hakikatle Yüzleşme ve Yeni Başlangıçlar
Eylülün üçlü 9 enerjisinden arınan zemin Ekim’de temiz, derin ve kararlı bir nefese dönüşüyor. Bu nefes, yalnızca dinginlik değil; hücresel ölçekte yeniden yapılanma vaadi taşıyor. Atmosfer daha odaklı, daha talepkâr. Attığın her adım, kalan yılın ritmini belirleyecek. Bu ay, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir düzenin inşası istemekle kalmıyor, senden kanıt istiyor. Ne bırakacağını, neyi ileri taşıyacağını ve bunu gündelik hayatın içinde nasıl toprağa bağlayacağını seçme zamanı.
Numerolojik olarak 10/1 titreşimi tamamlanma ile doğumun aynı anda mümkün olduğunu fısıldıyor. Otorite, düzen, sorumluluk; ruhsal uyanış ve ilahi destek; bolluk ve refaha yeni geçit; hedefe kilitlenen amaç duygusu bu ayın çerçevesi. Tutulma mevsimi kapanıyor ama yankıları güçlü. Ayın ilk yarısında Terazi teması ilişkiler, adalet ve karşılıklılıkta çıtayı yükseltirken, ayın ikinci yarısında Akrep mevsimi hakikatle teması ertelenemez kılıyor. Maskeleme biter, öz sahneye çıkar.
Terazi Mevsimi: Denklemle Yüzleşme
Plüton Doğrudan, Venüs Eve Dönüyor: Yapı Sökümü ve Hak Edenin Kalması
Yeni Ay ve Akrep Mevsimi: Söz, Sınır ve Taahhüt
Ekim İçin Uygulama Rehberi
