EGM Promosyon İhalesi 2025: EGM Maaş Promosyonu Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanların gözü, promosyon ödemelerine çevrildi! EGM maaş promosyon ihale tarihi son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. EGM personeli, 3 sene önce yapılan promosyon anlaşmasıyla 27 bin TL'lik ödeme almıştı. Emniyet Teşkilatı Sendikası 2025 yılı için ise 270 bin lira promosyon talebinde bulundu. Promosyon ihalesine birçok banka katılacak ve en yüksek teklifler değerlendirilecek.

Peki EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatar?