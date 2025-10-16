onedio
EGM Promosyon İhalesi 2025: EGM Maaş Promosyonu Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 12:27

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanların gözü, promosyon ödemelerine çevrildi! EGM maaş promosyon ihale tarihi son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. EGM personeli, 3 sene önce yapılan promosyon anlaşmasıyla 27 bin TL'lik ödeme almıştı. Emniyet Teşkilatı Sendikası 2025 yılı için ise 270 bin lira promosyon talebinde bulundu. Promosyon ihalesine birçok banka katılacak ve en yüksek teklifler değerlendirilecek.

Peki EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatar?

EGM 2025 Maaş Promosyon İhale Tarihi Ne Zaman?

EGM maaş promosyon ihale tarihi henüz belli olmadı. EGM promosyon ihalesinin Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yeni promosyon anlaşmasında ekonomik koşulların, enflasyonun ve diğer birçok etkenin dikkate alınacacağı düşünülüyor. 

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı için 270 bin lira promosyon talebinde bulundu. Öte yandan promosyon tercih etmeyen personelin de 600 bin liraya kadar faizsiz kredi seçeneğinin tanınmasını önerdi. 

EGM maaş promosyonu için bankaların teklfilerini Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletmeye başladığı aktarılıyor.

2025 EGM Promosyon Ödemesi Ne Kadar Olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu henüz belli olmadı. EGM maaş promosyonunda rakam netleşmedi. 

Promosyon ihalesinin Ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Bankalar arasında yapılacak ihalenin ardından EGM personelinin alacağı promosyon da netlik kazanacak.

EGM Maaş Promosyonu Ne Zaman Yatar?

EGM maaş promosyonunun, en geç Kasım ayında yatacağı düşünülüyor. İhalenin sonuçlanmasının ardıdnan promosyon ödemeleri de yapılmaya başlanacak. Ödeme şartlarının netleşmesinin ardından, anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında protokol imzalanacak.

