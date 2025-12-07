Eğitimin Sessiz Gücü: Doktora Unvanlı Öğretmenler ve Yeni Bir Geleceğin Eşiği

Gazetelerde eğitim üzerine ne zaman bir başlık görsek çoğunlukla müfredat değişikliklerini, sınav tartışmalarını ya da okul yönetim sistemlerini konuşuyoruz. Fakat tüm bu gürültünün arasında sessiz ama etkisi çok büyük bir grup çoğu zaman görünmez kalıyor: Doktora derecesine sahip öğretmenler ve doktora eğitimine devam eden eğitimciler.

Bugün Türkiye’nin eğitim gündeminde belki de en çok konuşmamız gereken topluluk tam da onlar.

Bu nedenle 31 Ocak 2026 tarihinde Ankara’da yapılacak olan “Doktora Unvanlı Öğretmenler Arama Konferansı”, yalnızca bir toplantı değil; uzun süredir sessizce biriken bir potansiyelin görünür kılındığı tarihi bir adım niteliğinde.