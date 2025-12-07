onedio
Eğitimin Sessiz Gücü: Doktora Unvanlı Öğretmenler ve Yeni Bir Geleceğin Eşiği

etiket Eğitimin Sessiz Gücü: Doktora Unvanlı Öğretmenler ve Yeni Bir Geleceğin Eşiği

Adem Çilek
Adem Çilek
07.12.2025 - 11:21

Gazetelerde eğitim üzerine ne zaman bir başlık görsek çoğunlukla müfredat değişikliklerini, sınav tartışmalarını ya da okul yönetim sistemlerini konuşuyoruz. Fakat tüm bu gürültünün arasında sessiz ama etkisi çok büyük bir grup çoğu zaman görünmez kalıyor: Doktora derecesine sahip öğretmenler ve doktora eğitimine devam eden eğitimciler.

Bugün Türkiye’nin eğitim gündeminde belki de en çok konuşmamız gereken topluluk tam da onlar.

Bu nedenle 31 Ocak 2026 tarihinde Ankara’da yapılacak olan “Doktora Unvanlı Öğretmenler Arama Konferansı”, yalnızca bir toplantı değil; uzun süredir sessizce biriken bir potansiyelin görünür kılındığı tarihi bir adım niteliğinde.

Neden Şimdi?

Neden Şimdi?

Doktora düzeyinde eğitim alan öğretmenler, sınıfta ders anlatmaktan çok daha fazlasını yapabilecek bir birikim taşıyor. Araştırıyorlar, sorguluyorlar, analiz ediyorlar ve çözüm üretebiliyorlar. Kısacası, eğitim sisteminin en kritik ihtiyaçlarından biri olan bilimsel bakış açısını sahaya taşıyabilecek donanıma sahipler.

Fakat şu da bir gerçek: Bu birikim çoğu zaman sistem içinde hak ettiği karşılığı bulamıyor.

İşte 31 Ocak’taki toplantının amacı tam da bu görünmezliği kırmak; bu öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini Türkiye’nin eğitim politikalarında değerlendirilebilir bir zemine oturtmak.

EYUDER Sahada: Bilim ile Öğretmenliği Buluşturan Liderlik

Bu arama konferansına ev sahipliği yapan Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER), bu konuyu yalnızca bir etkinlik başlığı olarak değil, eğitimde niteliği artırmanın anahtarı olarak görüyor.

EYUDER’in yaklaşımı oldukça net:

• Doktora eğitimli öğretmenleri görünür kılmak,

• Akademik birikimlerini politika yapıcılara ulaştırmak,

• Araştırma ve sahayı buluşturan bir köprü görevi üstlenmek,

• Bu öğretmenleri geleceğin liderleri olarak konumlandırmak.

Bugün pek çok kurum bu öğretmenleri görmezden gelirken, EYUDER onları sürecin merkezine yerleştiriyor. Bu nedenle derneğin rolü yalnızca bir organizasyon yürütmek değil; eğitimde dönüşümün fikri liderliğini üstlenmek.

Biriktirilmiş Sessiz Bilgi Artık Konuşuyor

Biriktirilmiş Sessiz Bilgi Artık Konuşuyor

Doktora derecesi almak uzun bir yolculuk… Yıllar süren emek, araştırma, sabır ve yoğun düşünsel bir süreç. Bu yoldan geçen bir öğretmen:

• Veriye dayalı düşünebiliyor,

• Sorunları analiz edebiliyor,

• Alternatif modeller geliştirebiliyor,

• Disiplinlerarası bakış açısı taşıyabiliyor.

Bugün Türkiye’de eğitimde yaşanan pek çok sorunun çözümü için gereken şey tam da bu nitelikler.

Dolayısıyla doktora eğitimli öğretmenler yalnızca “okulda çalışan uzmanlar” değil, aynı zamanda eğitimde yenilik ve değişimin taşıyıcıları.

Beklentiler Net: Değer Görmek ve Katkı Sunmak

Konferans öncesi yapılan değerlendirmelerde bu öğretmenlerin şunları talep ettiği görülüyor:

• Uzmanlıklarının tanınması,

• Bilimsel çalışmalar için daha güçlü altyapı sağlanması,

• Eğitim politikalarında aktif rol,

• Okullarda inovasyon süreçlerinde liderlik.

Bunlar yalnızca kişisel beklenti değil; ülkenin eğitim niteliğini yükseltecek temel ihtiyaçlar.

31 Ocak Bir Son Değil, Bir Başlangıç

Bazen bir ülkede değişim büyük projelerle değil, sessizce bir araya gelen güçlü bir topluluğun ortak aklıyla başlar. Doktora unvanlı ve doktora sürecindeki öğretmenlerin buluşacağı bu konferans, eğitimde böyle bir başlangıca işaret ediyor.

EYUDER’in liderliğiyle düzenlenen bu buluşma, Türkiye’nin eğitim sistemine bilimsel bir yön kazandırmanın kapısını aralıyor.

Eğer eğitimde gerçek bir dönüşüm isteniyorsa, bu dönüşümün merkezinde araştıran, sorgulayan ve üreten öğretmenler olmalıdır.

Ve bugün bu nitelikleri en güçlü şekilde taşıyan grup açıkça bellidir: Doktora unvanlı ve doktora eğitimine devam eden öğretmenler.

Belki de yıllardır hak ettiği yeri bulamayan bu sessiz güç, 31 Ocak itibarıyla sesini duyurmaya başlayacak. Ve kim bilir… Belki de Türkiye’nin eğitimde atacağı en önemli adımlardan biri, tam da bu masada şekillenecek. 

Not: Doktoralı öğretmenler arama konferansına katılmak için aşağıdaki başvuru linkini doldurmak yeterlidir. 

🔗 Kayıt Formu

Konferansa katılamayacak eğitimciler ise görüşlerini linkten belirtebilirler 

🔗 Anket Linki

Adem Çilek
Adem Çilek
Onedio Üyesi
