Eğitimde Çığır Açan Reform: Sıfırdan Sıfıra, Hepimize Yeter

Çocuğun karnesinde matematik düşük, veli geliyor okula:

“Hocam, bizim çocuk zekidir aslında… ama ders çalışmıyor.”

Tabii hocanın da içinden geçen: “Ben de Brad Pitt’im aslında ama kamera beni çekmiyor.”

Bir de her yerde kurs, etüt, özel ders furyası. Çocuk sabah okula gidiyor, öğlen özel derse, akşam etüte, gece online kursa… Yani artık çocuk değil, holding CEO’su gibi çalışıyor. Sorsan teneffüs ne demek bilmez. “Teneffüs mü? Ha o, derslerin arasında babamın bana yeni kaynak kitap alıp geldiği zaman aralığı.”

Öğretmenler peki? Onlar da ayrı kahraman. Maaşıyla mucize yaratmaya çalışıyorlar. Bir öğretmenin sınıfta anlattığı şey:

“Çocuklar, hayatta sabır çok önemlidir…”

Çocuk da arada fısıldıyor: “Hocam sizinki sabır değil, sabır taşı çatlamış durumda.”