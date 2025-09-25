Eğitimde Çığır Açan Reform: Sıfırdan Sıfıra, Hepimize Yeter
Türkiye’de eğitim sistemi öyle bir şey ki, sürekli değişiyor. Müfredat değişiyor, sınav sistemi değişiyor, kitap değişiyor… değişmeyen tek şey öğrencinin kafasının karışıklığı. Çocuk sabah kalkıyor: “Bugün ben hangi sisteme tabiyim?” diye kendine soruyor. Bizim ülkede öğrenci olmak Survivor’da yarışmaktan daha zor, en azından Survivor’da ödül olarak araba çıkıyor, bizde test kitabı.
Veliler desen, ayrı bir dünya.
Bir ülkenin geleceği eğitimle şekillenir derler.
