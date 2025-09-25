onedio
Eğitimde Çığır Açan Reform: Sıfırdan Sıfıra, Hepimize Yeter

Eğitimde Çığır Açan Reform: Sıfırdan Sıfıra, Hepimize Yeter

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı
25.09.2025 - 09:48

Türkiye’de eğitim sistemi öyle bir şey ki, sürekli değişiyor. Müfredat değişiyor, sınav sistemi değişiyor, kitap değişiyor… değişmeyen tek şey öğrencinin kafasının karışıklığı. Çocuk sabah kalkıyor: “Bugün ben hangi sisteme tabiyim?” diye kendine soruyor. Bizim ülkede öğrenci olmak Survivor’da yarışmaktan daha zor, en azından Survivor’da ödül olarak araba çıkıyor, bizde test kitabı.

Veliler desen, ayrı bir dünya.

Çocuğun karnesinde matematik düşük, veli geliyor okula:

“Hocam, bizim çocuk zekidir aslında… ama ders çalışmıyor.”

Tabii hocanın da içinden geçen: “Ben de Brad Pitt’im aslında ama kamera beni çekmiyor.”

Bir de her yerde kurs, etüt, özel ders furyası. Çocuk sabah okula gidiyor, öğlen özel derse, akşam etüte, gece online kursa… Yani artık çocuk değil, holding CEO’su gibi çalışıyor. Sorsan teneffüs ne demek bilmez. “Teneffüs mü? Ha o, derslerin arasında babamın bana yeni kaynak kitap alıp geldiği zaman aralığı.”

Öğretmenler peki? Onlar da ayrı kahraman. Maaşıyla mucize yaratmaya çalışıyorlar. Bir öğretmenin sınıfta anlattığı şey:

“Çocuklar, hayatta sabır çok önemlidir…”

Çocuk da arada fısıldıyor: “Hocam sizinki sabır değil, sabır taşı çatlamış durumda.”

Bir ülkenin geleceği eğitimle şekillenir derler.

Biz de şekillendik ama biraz “modern sanat” gibi oldu: bakan değiştikçe tabloyu başka fırçayla yamıyorlar. Birisi kare yapıyor, öbürü üzerine daire çiziyor, sonra gelen “ben üçgen seviyorum” diyor. Ortaya çıkan tabloyu görünce hepimiz aynı şeyi söylüyoruz: “Bu da sanat işte…”

Kısacası eğitim sistemimiz bir Cem Yılmaz gösterisine benziyor: bol sürpriz, çok kahkaha (acı kahkaha), sürekli değişen dekor, ama sahneden inmek yok. Çünkü biz öğrenciyiz, veliyiz, öğretmeniz… hepimiz sahnedeyiz.

Kayhan Karlı

Eğitimci

