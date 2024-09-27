Ege’nin İncisi Fethiye ve Marmaris’te Muhteşem Bir Kiralık Villa Tatil Deneyimi Yaşamanın 12 Sırrı
Ege’nin İncisi Fethiye ve Marmaris’te Muhteşem Bir Kiralık Villa Tatil Deneyimi Yaşamanın 12 Sırrı
Mavinin ve yeşilin her tonunun buluştuğu Marmaris ile Fethiye, her yılın en uğrak tatil rotaları arasında. Sahip oldukları doğal güzellikler, el değmemiş koylar ve bakir ormanlar ile cennetten köşeler sunan bu ikili, aynı zamanda modern olanaklara ve canlı gece hayatına da sahip. Yani Marmaris veya Fethiye'de villa tatili yapacaklar için her türlü imkana ulaşmak mümkün.
Peki ama kiralık villa deneyimini mümkün olan en iyi haline getirmek için dikkat edilmesi gerekenler neler?
İşte villa kiralamadan önce mutlaka göz atmanız gereken o liste! 👇👇👇
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1. Konum ve Lokasyon
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2. İmkanlar
3. Büyüklük ve Kapasite
4. Fiyat ve Bütçe
5. Hava Durumu
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6. Rezervasyon
7. Villa Sahibi
8. Mutfak Araç Gereçleri
9. Temizlik
10. Özel İhtiyaçlar
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