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Ege’nin İncisi Fethiye ve Marmaris’te Muhteşem Bir Kiralık Villa Tatil Deneyimi Yaşamanın 12 Sırrı

etiket Ege’nin İncisi Fethiye ve Marmaris’te Muhteşem Bir Kiralık Villa Tatil Deneyimi Yaşamanın 12 Sırrı

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 18:01

Mavinin ve yeşilin her tonunun buluştuğu Marmaris ile Fethiye, her yılın en uğrak tatil rotaları arasında. Sahip oldukları doğal güzellikler, el değmemiş koylar ve bakir ormanlar ile cennetten köşeler sunan bu ikili, aynı zamanda modern olanaklara ve canlı gece hayatına da sahip. Yani Marmaris veya Fethiye'de villa tatili yapacaklar için her türlü imkana ulaşmak mümkün. 

Peki ama kiralık villa deneyimini mümkün olan en iyi haline getirmek için dikkat edilmesi gerekenler neler?

İşte villa kiralamadan önce mutlaka göz atmanız gereken o liste! 👇👇👇

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1. Konum ve Lokasyon

Konum ve lokasyon, villa kiralama deneyimini yakından etkileyen etmenlerdendir. Denize yakın, doğayla iç içe ya da merkezde bir villa deneyimi edinmek tamamen kişisel tercihlerinize bağlıdır. Bu nedenle herhangi bir tercih yapmadan önce tatilden beklentilerinizi gözden geçirmeli, lokasyonun bu beklentilere uygunluğundan mutlaka emin olmalısınız.

2. İmkanlar

Her villa imkan bakımından bir diğerinden farklıdır. Açık veya kapalı havuzlara, jakuziye, sonsuzluk havuzuna, oyun odasına veya doğa ya da kent manzarasına sahip envai çeşit seçenek bulunur. Dolayısıyla ne tür bir villada kalmak istiyorsanız, kiralık villa arayışına da bu imkanları filtreleyerek başlamanız gerekir.

3. Büyüklük ve Kapasite

Tıpkı imkanlarda olduğu gibi kapasite ve büyüklük de her villada değişkendir. Genel olarak konaklayacak kişi sayısına uygun yaşam alanı sunan villalar tercih etmeniz gerekir. Örneğin; kalabalık tatillerde çok odalı geniş villalara bakarken, başbaşa veya yalnız çıkacağınız seyahatlerde daha minimal seçeneklere yönelebilirsiniz.

4. Fiyat ve Bütçe

Konum, imkanlar, genişlik, sezon gibi birçok parametre kiralık villa fiyatları üzerinde etkilidir. Ayrıca villanın sahip olduğu ek özellikler ve avantajlar da fiyatı artırabilir. Bu nedenle henüz işin en başındayken bütçenizi belirlemeniz gerekir. Kiralama fiyatının yanı sıra hizmet bedeline ek ücretlerin olup olmadığını kontrol etmek de atlamamanız gereken bir adımdır.

5. Hava Durumu

Tatil gününe, bütçesine ve lokasyonuna karar verdikten sonra mutlaka hava durumu kontrolü de yapmalısınız. Çünkü gittiğiniz tarihleri yanlış seçerseniz, siz güneşli bir yaz havası beklerken bir anda sizi eve hapseden sağanaklarla karşılaşabilirsiniz. Her türlü olumsuz durumu ortadan kaldırmak için tatil yapmayı planladığınız aralıkta hava durumuna bakmayı asla atlamamalısınız.

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6. Rezervasyon

Eğer kiralık villa deneyimini en iyi haliyle yaşamak istiyorsanız, hayalinizdeki villayı bulduğunuz zaman erken rezervasyon yapmanız önemlidir. Bu süreyi uzatırsanız istediğiniz villa başka tarafından tutulabilir ve sizin tatil aralığınızda uygunluğunu kaybedebilir. Ayrıca çoğu zaman rezervasyonu önceden yaparsanız ek indirim fırsatlarından da yararlanmış olursunuz.

7. Villa Sahibi

Villayı nereden ve nasıl kiraladığınız çok önemli bir konudur. Kimi villalar doğrudan ev sahibi ile iletişim kurularak, kimileri ise tatil villam gibi güvenilir adresler üzerinden kiralamaya uygundur. Bu noktada aradaki aracıların ve villa sahibinin referansları çok önemlidir. Aklınızdaki her türlü soruyu yanıtlamak ve soru işaretlerini ortadan kaldırmak da yine bu kişilerin görevidir.

8. Mutfak Araç Gereçleri

Her villa temelde farklı tasarımlara ve özelliklere sahip evlerdir. Bu nedenle tatildeki yeme-içme, eğlence ve dışarı çıkma alışkanlıklarınıza en iyi hitap eden seçeneği bulmanız çok önemlidir. Örneğin; tatildeki en önemli ihtiyaçlardan olan yeme-içmeyi evde çözmeyi planlıyorsanız, mutlaka donanımlı bir mutfağa sahip kiralık villa seçeneklerini gözden geçirmeniz gerekir.

9. Temizlik

Girdiğiniz evin kirli ve bakımsız olması, hayalinizdeki mükemmel tatil deneyimini bir anda yerle bir edebilir. Bu nedenle kiralık villa araştırmalarında mutlaka temizlik ve hijyen gibi kriterleri filtrelerinize eklemeniz, sadece yüksek değerlendirmeli seçeneklere yönelmeniz çok daha doğru bir seçim olacaktır.

10. Özel İhtiyaçlar

Hiçbir durumda varsa özel ihtiyaçlarınızı gözden geçirmeyi de ihmal etmemelisiniz. Örneğin; tatile çocuklarınızla çıkacaksanız, evcil hayvanınızı yanınıza alacaksanız veya engelli bir misafirle birlikte tatil yapacaksanız kiralık villa içinde bu ihtiyaçları gerektiği gibi karşılayabileceğinizden emin olmalısınız. Çünkü kimi seçenekler çocuklar için tehlikeli olabilir, kimilerini ise evcil hayvanla birlikte kiralamanız mümkün olmayabilir.

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11. Güvenlik

Bazı durumlarda kiralık villa hizmetinden ekstra güvenlik ve mahremiyet talep edebilirsiniz. Bunun için de kapısında güvenlik olan siteleri veya dışarıdan görünmeyen muhafazakar villa türlerini incelemek isteyebilirsiniz. Dolayısıyla aldığınız hizmet dahilinde bu seçeneklerin sunuluyor olması çok önemli bir husustur ve deneyimi bir anda değiştirebilir.

12. Yorum ve Değerlendirmeler

Yorum ve değerlendirmeler, herhangi bir villa kiralama hizmetinden neler beklemeniz gerektiğini açıkça gösterir. Önceki konukların memnuniyeti ve değerlendirmeleri, size temizlik, güvenlik, imkanlar gibi birçok anlamda yardımcı olabilir. Örneğin; Tatil Villam gibi yüksek müşteri memnuniyetine sahip platformlar üzerinden kiralayacağınız villalarda, olumsuz deneyim yaşamanız söz konusu bile değildir. Bu da en mükemmel ve keyifli tatil anılarını biriktirmenizi sağlar.

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