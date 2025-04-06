onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Bunları Yapıyor musunuz? İlişkilerde Görülen 11 Hata

etiket Bunları Yapıyor musunuz? İlişkilerde Görülen 11 Hata

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 23:01

İlişkilerde hata yapmayan yoktur elbette. Ama bazı hatalar var ki bunlar ilişkinin sağlıklı ilerlemesini engelliyor. Çok sık yapılan hataları siz de yapıyor musunuz merak ediyorsanız haydi birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlişkilerde en sık yapılan hatalardan biri sürekli partneri eleştirmek.

İlişkide olduğunuz partnerinizi sürekli eleştirmek ilişkinin yapısını bozan davranışlardan elbette. Çünkü karşınızdakinin sürekli yanlışını aramak ve onu yüzüne vurmak bir süre sonra partnerinizin kendini yetersiz hissetmesine neden olabilir. Hele bir de bu eleştiriler yapıcı olmak yerine sürekli yargılama içeriyorsa işte bu en büyük yanlışlardan biri.

2. İlişkinizin daha sağlıklı olması için karşılıklı duygularınızı paylaşmanız gerekiyor.

İlişkiyi güçlü kılan şey partnerlerin karşılıklı duygularını paylaşması. Ama çoğu ilişkide partnerler duygularını paylaşmaktan çekinebiliyor. Bu da ilişkinin temelini sarsabiliyor. Partnerinizin sizi anlamasını istiyorsanız ona duygularınızı açıkça anlatmanız gerekiyor. Bu paylaşımlar aranızdaki iletişimi güçlendirerek sizi birbirinize yaklaştıracaktır.

3. Partnerinizi birileriyle kıyaslamak, büyük bir yanlış.

Partnerinizi başkalarıyla ya da eski ilişkilerinizdeki partnerlerinizle kıyaslamak asla yapmamanız gerekenlerden. Bu durumun ilişkinize ciddi bir zarar vereceğini söyleyebiliriz. Herkesin farklı özellikleri olduğunu ve birbirine benzemediğini anlamanız ve partnerinizi kıyaslamadan hoşunuza gitmeyen durumları ona anlatabilmeniz gerekiyor.

4. Sorunlardan kaçmak asla çözüm değildir!

İlişkilerde taraflar bazen sorunları görmezden gelmeyi seçebiliyorlar. Geçeceğini ummak ya da konuşmaktan kaçmak için görmezden gelinen sorunlar zamanla çok daha büyük sorunlar olarak karşınıza çıkabilir. Bu yüzden en küçük sorunu bile partnerinize açıp nelerden rahatsız olduğunuzu söylemenizde fayda var bizce!

5. Zamanınızın olmaması partnerinize vakit ayırmamanız için bir bahane değil!

Hepimizin çok yoğun hayatları var, doğru. Ama yoğun hayatınız var diye partnerinizi ihmal etmeniz pek doğru değil. Bir ilişki içindeyseniz partnerinize de gerekli zamanı ayırmanız gerekiyor. Yeterince zaman ayırmadığınızda partneriniz bu ilişkide kendini değersiz hissedebilir ve yeterince sevilmediğini düşünebilir. Bu yüzden yoğunluğunuz olsa da partnerinizle beraber vakit geçirmeye çalışmanız gerek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerler genelde özür dilemekten kaçıyorlar.

İlişkide kim hata yapıyorsa onun özür dilemesi gerekiyor. Ama ilişkilerde genelde partnerler özür dilemeyi pek tercih etmiyorlar. Özür dilemek hem karşındakinin gönlünü almak hem de yapılan hatanın sorumluluğunu kabul etmek demek. Bu yüzden hata yapılan kişi için aslında çok büyük önemi var. Eğer partnerler ilişkide özür dilemekten kaçınıyorsa ilişkinin sağlıklı devam ettiğini söylemek maalesef mümkün değil.

7. İlişkiye başladıktan sonra kimseyi değiştirmek doğru değil.

İlişkilerde en sık görülen hatalardan biri partneri değiştirmeye çalışmak. Partnerinizi olduğu gibi kabul etmemek ve onu değiştirmeye çalışmak ilişkiniz için hiç iyi bir şey değil elbette. Partneriniz bu durumdan memnun olmayacağı için ilişki bir çıkmaza sürüklenebilir. O yüzden doğrusu partnerinizi olduğu gibi kabul etmek ve onu olmadığı bir kişiye dönüştürmeye çalışmamak.

8. Güven, ilişkilerin temeli!

Güven olmadan bir ilişki olmaz tabii ki. Eğer ilişkinizde sürekli güven sorunları yaşıyorsanız ve partnerinize bunu yansıtıyorsanız bu da büyük bir hata. Geçmişte yaşadığınız kötü deneyimleri ya da kişisel güvensizliklerinizi yeni ilişkinizde sunmanız hiç doğru değil. Partnerinizi sürekli aramak, her anını takip etmek ve kontrol etmeye çalışmak ilişkinize zarar verecektir.

9. İlişkinin ilk zamanlarındaki o tatlı sürprizleri hemen unutuyoruz.

İlişkinin cicim ayları partnerlerin birbirlerine hediyeleri ve küçük jestleriyle geçiyor. Ama ilişki biraz ilerleyince bunlar unutuluyor ve monotonlaşılıyor. İşte ilişkinin daha sağlıklı ve eğlenceli devam edebilmesi için bu sürprizleri devam ettirmek gerek!

10. Kıskançlığın aşırısı partnerleri boğuyor.

Kıskançlık aslında doğal bir duygu ama bu aşırıya kaçınca ilişkiye zarar veriyor. Partnerinizi sürekli kontrol etmeye çalışmak, özel alanına saygı duymamak ve siz olmadan hareket etmesine izin vermemek onu bunaltıp ilişkinizin sarsılmasına neden olacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. İlişkide partneriniz dışında kendinize de odaklanmanız gerek!

İlişki içindeyken genelde önceliğimiz hep partnerimiz oluyor. Kendimizi ikinci plana atıyoruz ve kendi ihtiyaçlarımızı genelde görmezden geliyoruz. Ama bu da büyük bir hata aslında. Kendinizi unutmak ve sadece ilişkiniz için çalışmak sağlıklı bir ilişkiye sahip olmanızı da engelliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın