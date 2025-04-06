Bunları Yapıyor musunuz? İlişkilerde Görülen 11 Hata
Bunları Yapıyor musunuz? İlişkilerde Görülen 11 Hata
İlişkilerde hata yapmayan yoktur elbette. Ama bazı hatalar var ki bunlar ilişkinin sağlıklı ilerlemesini engelliyor. Çok sık yapılan hataları siz de yapıyor musunuz merak ediyorsanız haydi birlikte bakalım!
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1. İlişkilerde en sık yapılan hatalardan biri sürekli partneri eleştirmek.
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2. İlişkinizin daha sağlıklı olması için karşılıklı duygularınızı paylaşmanız gerekiyor.
3. Partnerinizi birileriyle kıyaslamak, büyük bir yanlış.
4. Sorunlardan kaçmak asla çözüm değildir!
5. Zamanınızın olmaması partnerinize vakit ayırmamanız için bir bahane değil!
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6. Partnerler genelde özür dilemekten kaçıyorlar.
7. İlişkiye başladıktan sonra kimseyi değiştirmek doğru değil.
8. Güven, ilişkilerin temeli!
9. İlişkinin ilk zamanlarındaki o tatlı sürprizleri hemen unutuyoruz.
10. Kıskançlığın aşırısı partnerleri boğuyor.
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11. İlişkide partneriniz dışında kendinize de odaklanmanız gerek!
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