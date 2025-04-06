Bunları Yapıyor musunuz? İlişkilerde Görülen 11 Hata

İlişkilerde en sık görülen hatalardan biri partneri değiştirmeye çalışmak. Partnerinizi olduğu gibi kabul etmemek ve onu değiştirmeye çalışmak ilişkiniz için hiç iyi bir şey değil elbette. Partneriniz bu durumdan memnun olmayacağı için ilişki bir çıkmaza sürüklenebilir. O yüzden doğrusu partnerinizi olduğu gibi kabul etmek ve onu olmadığı bir kişiye dönüştürmeye çalışmamak.