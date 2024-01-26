Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Efsanevi İlişkiler Serisi 1: John Lennon ve Yoko Ono Çiftinin Hikayesi

etiket Efsanevi İlişkiler Serisi 1: John Lennon ve Yoko Ono Çiftinin Hikayesi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 23:01

Eğlence dünyasının öne çıkan çiftlerinden biri olan John Lennon ve Yoko Ono, kendileri için peri masalı gibi başlayan hikayelerine hüzünlü bir sonla veda etmişti... İçeriğimizde bu çifti anlattık. 💔

İçeriğin Devamı Aşağıda

John Lennon ve Yoko Ono çifti belki de bir dönemin en tartışmaları çiftlerinden biriydi.

John Lennon ve Yoko Ono çifti belki de bir dönemin en tartışmaları çiftlerinden biriydi.

Bunda The Beatles'ın solisti olan John Lennon'ın Yoko Ono ile evlendikten sonra grubu bırakmaya karar vermesi fazlasıyla etkiliydi. Bu kararı nedeniyle hayranlar Yoko Ono'yu suçladı ve ilişkilerini eleştirdi. Ama yine de onları ölüm dışında hiçbir şey ayıramadı...

İkili 1966'da Ono'nun Londra'daki galerisinde tanıştı...

İkili 1966'da Ono'nun Londra'daki galerisinde tanıştı...

Ancak bu aşk başladığı sırada Lennon ilk eşi Cynthia ile evliydi ve oğulları Julian 5 yaşındaydı. Lennon, Ono'ya olan aşkı nedeniyle eşinden boşandı. Tabii Lennon birkaç kez ilk evliliğinin aslında Ono'dan önce bittiğini, sadece boşanmadıklarını açıklamıştı.

Boşanma gerçekleşmeden önce Lennon ve Ono birlikte deneysel bir albüm hazırladılar.

Boşanma gerçekleşmeden önce Lennon ve Ono birlikte deneysel bir albüm hazırladılar.

Birlikte sanatlarını icra eden ikili, Cynthia ve Lennon resmi olarak boşanınca bu albümü yayınladılar. Bu çalışma ikilinin son çalışması olmadı, evlilikleri süresince de birlikte sanat üretmeye devam ettiler.

Tüm zorlukları görmezden gelerek aşklarına odaklanan ikili, 1969'da evlendiler ve bir yıl sonra The Beatles dağıldı.

Tüm zorlukları görmezden gelerek aşklarına odaklanan ikili, 1969'da evlendiler ve bir yıl sonra The Beatles dağıldı.

Evliliğin hemen ardından grubun dağılması hayranları çok kızdırdı ve bunun suçlusu olarak Ono'yu gördüler. Tabii ki bunun doğru olmadığı birçok kez açıklansa da hayranların öfkesini dindiremedi... 😢

1973'te ise ikili aktivizmle geçirdikleri hayatlarında kaldıramayacakları streslerle karşılaşınca ayrılmaya karar verdi.

1973'te ise ikili aktivizmle geçirdikleri hayatlarında kaldıramayacakları streslerle karşılaşınca ayrılmaya karar verdi.

Bu süreçte Lennon'ın asistanı May Pang ile ilişkisi başladı. Ancak May Pang'in söylediğine göre bu ilişkinin başlamasına sebep olan kişi Ono'ydu. Ono, May Pang'den Lennon ile sevgili olmasını isteyip onu kendisinden uzaklaştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ono, Lennon'ın asistanı May Pang ile başlayan ilişkisinin kısa süreceğini düşünmüştü ancak bu ilişki 2 yıl sürdü.

Ono, Lennon'ın asistanı May Pang ile başlayan ilişkisinin kısa süreceğini düşünmüştü ancak bu ilişki 2 yıl sürdü.

İkilinin ayrılması da yine ilişkiyi başlatan kişi olan Ono nedeniyle oldu. Ono, ilişkiye başlarken May Pang ile konuştuğu gibi, bitirirken de onu karşısına aldı ve Lennon'ı eve geri çağıracağını söyledi. Böylece May Pang ile olan ilişkileri bitti, 1975'te Lennon ve Ono evlilik yeminlerini tazelediler.

1975'te ise babasından müzik yeteneğini alan ve aşklarının meyvesi olan Sean Lennon dünyaya geldi.

1975'te ise babasından müzik yeteneğini alan ve aşklarının meyvesi olan Sean Lennon dünyaya geldi.

Ancak ikilinin hayranların nefreti ve çeşitli zorluklara baş kaldırarak kurduğu bu mutlu aile tablosu trajik bir şekilde son buldu.

Dünya barışı için aktivizm yapan ikilinin aşkının arasına giren, Lennon'ın takıntılı bir hayranı oldu.

Dünya barışı için aktivizm yapan ikilinin aşkının arasına giren, Lennon'ın takıntılı bir hayranı oldu.

Oğulları Sean'ın doğumundan 5 yıl sonra Lennon'ın takıntılı bir hayranı evlerinin önünde onu silahla vurdu. Bu trajik son, ikilinin tutkulu aşklarının bitmesine sebep olsa da Ono, Lennon'ın anısına ödülleri kabul edip davetlere katıldı.

Şu anda 90 yaşında olan Ono, hala Lennon ile aşklarını doyasıya yaşadıkları evde kalıyor...

Şu anda 90 yaşında olan Ono, hala Lennon ile aşklarını doyasıya yaşadıkları evde kalıyor...

Lennon katledildiğinde 40 yaşındayken, Ono 47 yaşındaydı. Ono, sevgilisine duyduğu büyük aşkla 43 yıldır tek başına yaşıyor... 💔

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?