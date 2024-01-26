Efsanevi İlişkiler Serisi 1: John Lennon ve Yoko Ono Çiftinin Hikayesi
Efsanevi İlişkiler Serisi 1: John Lennon ve Yoko Ono Çiftinin Hikayesi
Eğlence dünyasının öne çıkan çiftlerinden biri olan John Lennon ve Yoko Ono, kendileri için peri masalı gibi başlayan hikayelerine hüzünlü bir sonla veda etmişti... İçeriğimizde bu çifti anlattık. 💔
İçeriğin Devamı Aşağıda
John Lennon ve Yoko Ono çifti belki de bir dönemin en tartışmaları çiftlerinden biriydi.
İkili 1966'da Ono'nun Londra'daki galerisinde tanıştı...
Boşanma gerçekleşmeden önce Lennon ve Ono birlikte deneysel bir albüm hazırladılar.
Tüm zorlukları görmezden gelerek aşklarına odaklanan ikili, 1969'da evlendiler ve bir yıl sonra The Beatles dağıldı.
1973'te ise ikili aktivizmle geçirdikleri hayatlarında kaldıramayacakları streslerle karşılaşınca ayrılmaya karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ono, Lennon'ın asistanı May Pang ile başlayan ilişkisinin kısa süreceğini düşünmüştü ancak bu ilişki 2 yıl sürdü.
1975'te ise babasından müzik yeteneğini alan ve aşklarının meyvesi olan Sean Lennon dünyaya geldi.
Dünya barışı için aktivizm yapan ikilinin aşkının arasına giren, Lennon'ın takıntılı bir hayranı oldu.
Şu anda 90 yaşında olan Ono, hala Lennon ile aşklarını doyasıya yaşadıkları evde kalıyor...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda