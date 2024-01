Efsanevi İlişkiler Serisi 1: John Lennon ve Yoko Ono Çiftinin Hikayesi

Bu süreçte Lennon'ın asistanı May Pang ile ilişkisi başladı. Ancak May Pang'in söylediğine göre bu ilişkinin başlamasına sebep olan kişi Ono'ydu. Ono, May Pang'den Lennon ile sevgili olmasını isteyip onu kendisinden uzaklaştırdı.