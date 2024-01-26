Efsanevi İlişkiler Serisi 1: John Lennon ve Yoko Ono Çiftinin Hikayesi

İkilinin ayrılması da yine ilişkiyi başlatan kişi olan Ono nedeniyle oldu. Ono, ilişkiye başlarken May Pang ile konuştuğu gibi, bitirirken de onu karşısına aldı ve Lennon'ı eve geri çağıracağını söyledi. Böylece May Pang ile olan ilişkileri bitti, 1975'te Lennon ve Ono evlilik yeminlerini tazelediler.