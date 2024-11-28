28 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Başarılı oyunculuğu kadar açıklamalarıyla da adından bahsettiren Erkan Petekkaya'ya bugüne kadar yer aldığı dizilerden çoğumuz aşinayız. Kendisi canlandırdığı karakterlerle adından bahsettirirken aynı zamanda bulunduğu itiraflarla da ilgi çekiyor. Daha önce birçok kez bir hayli 'tuhaf' bulunan anlara şahitlik etmemizi sağlayan Petekkaya geçtiğimiz ay katıldığı bir defilede dikkat çeken görüntülere imza atmıştı. Defile sonrası podyuma çıkan oyuncu, mankenin omzuna attığı montun kolunu mankenin kolu sanınca ortaya komik görüntüler çıkmıştı. O anlar yeniden gündem oldu.
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2. Bir dönemler ekranları sallayan, güzellikleri parmakla gösterilen Fahriye Evcen, Sinem Kobal ve Aslı Enver üçlüsü dün gece bir araya geldi. Magazinin kaos dolu olaylarından ve ekranlardan bir hayli uzak kalan güzel oyuncularımızın odak noktası şimdilerde farklı bildiğiniz gibi. Artık hem evli hem de çocuklu olan bu üçlüyü ekranlarda görmek kadar davetlerde görmek de bir o kadar zor oluyor. Ta ki geçtiğimiz geceye kadar... Son olarak 2017 senesinde Fahriye Evcen'in kınasında bir araya gelen üç güzel dün gece birlikte fotoğraf paylaştı. Güzel isimlerin yıllar içindeki değişimine yorum yağdı.
3. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın büyümesine gerek Survivor programında zaman zaman gösterdiği sevimlilikleriyle gerek de gerçek bir sosyal medya tutkunu olan annesinin paylaşımlarıyla yıllardır tanıklık ediyoruz. Şimdilerde neredeyse annesine yetişen, konuşmalarıyla, hal ve tavrıyla beğeni toplamaya devam eden Melisa, Şeyma Subaşı'nın kanalına konuk oldu. Kızı Melisa'yla sohbet eden Subaşı'nın videodan kesitleri kısa sürede ilgi çekti. Acun Ilıcalı'ya son derece benzeyen Melisa Ilıcalı'nın mimikleri 'Aynı babası' dedirtti!
4. Galatasaray'ın gözde yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki kaos devam ediyor. Çalkantılılı ilişkilerinin bitmesinden sonra ardı arkası kesilmeyen skandallar da gündemi belirliyor adeta. İhanete uğradığı eski eşiyle boşanma arefesindeki Icardi geçtiğimiz günlerde "sonunda" dedirten bir adım attı. İkonik hale gelen sarı saçlarına geri dönerek sarı-kırmızılı camiayı mest etti. Icardi ne yapsa ondan eksik kalmayan Wanda Nara da geçtiğimiz saatlerde imaj değişiliğine gitti.
5. Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının sonra ablası Nihal Candan'la birlikte cezaevine giren Bahar Candan'dan tahliyesinin ardından ortalığı fena karıştırmıştı. Ablası hakkında ağızları açık bırakan türden iddialar ortaya atmıştı. Bahar, ablasının eski sevgilisiyle birlikte olduğunu öne sürmüştü. Ondan sonra özür dileyip konuyu kapatmıştı. Bahar Candan yine yaptı yapacağını, sosyal medya hesabından ablası ve eski basketbolcu sevgilisi hakkında yine şoke eden paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri süren Bahar Candan hesabın çalındığını söyledi.
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6. Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevine girmişti. 10 ay sonra tahliye olan fenomen ikili attıkları her adımda daha da göze batar oldu. Eskisinden daha beter şekilde sosyal medya kullanmaya başlayan Dilan geçtiğimiz gün yayın kanalından bir mesaj paylaştı. "Yarın canlı yayın açacağım" diyerek takipçi toplayan fenomen dediği saatte yayın açtı. Kendisi uzun süre tek kelime etmeyerek birilerinin sabrını sınadı. Daha sonra eşi Engin'in eline tutuşturduğu kağıdı okumaya başlayan Dilan Polat "Borcumuzu son kuruşuna kadar ödeyeceğiz. Özür dileriz. Topluma ve devlete karşı vazifemizi yerine getireceğiz" dedi.
7. Ekranların sevilen yüzü Çağla Şıkel'in ünlülerin avukatı Nail Gönenli'yle yaşadığı aşk çok konuşulmuştu. Bir anda dikkatleri üzerlerine çeken ikili geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Ünlü çiftin ilişkisi bitse de arkadaş kalmış ve pek çok mekanda yan yana gelmişti. Nail Gönenli, ünlü şef İdil Yazar'la yepyeni bir aşka yelken açmıştı. Çağla Şıkel konu hakkında ilk kez açıklama yapıp yine medeniyet seviyesini arşa çıkarttı.
8. Son günlerde magazin gündemini çalkalayan konulardan bir tanesi de sarsıntıların bir türlü durulmadığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisi biliyorsunuz ki. Wanda Nara'nın L-Gante ile samimi görüntüleri ve ilişkisini ilan etmesi, Icardi'nin sakatlığı, boşanma aşamasına geçilmesi ve taciz iddiaları derken bu ilişkinin içerisinden çıkmak imkansız hale geldi. Geçtiğimiz saatlerde ise Icardi'nin avukatı Angela Burgos ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Burgos'tan ilk açıklama geldi!
9. Ünlüler dünyasında pek çok arkadaşlığa ve dostuluğa şahitlik etmişizdir. Ancak hepsi bir yana Aslı Enver ve Eda Ece'nin kardeş gibi dostlukları bir yana! İki güzel oyuncu dostluklarıyla hem herkesi gıpta ettiriyor hem de adeta düşman çatlatıyor. İki güzel oyuncu şimdilerde minik bebişlerini birlikte büyütüyorlar. Eda Ece'nin kızı Mina ve Aslı Enver'in kızı Elay tıpkı anneleri gibi şirin kankalar. Ece geçtiğimiz saatlerde yan yana görmeye bayıldığımız minikleri oyun oynarken paylaşınca yine içimiz yumuşacık oldu.
10. Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, tahliye olduktan sonra tıpkı Dilan Polat gibi sosyal medyaya hızlı dönenlerden oldu. Nihal Candan bir miktar daha özenli davranmaya çalışırken, ne yaptığına akıl sır ermeyen Bahar Candan, haftalarca ablası hakkında "enişteci" iddialarında bulundu. Ablası Nihal'i yerin dibine sokan, daha geçtiğimiz saatlerde demediğini bırakmayan Bahar Candan'ın son paylaşımı "Bu nasıl aile?" dedirtti.
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11. Geçtiğimiz ay New York'ta düzenlenen Timothée Chalamet'e Benzeyenler yarışması ülkemize de sirayet etti. Ankara'da Selahattin Paşalı'ya Benzeyenler yarışması düzenlenmesine karar verildi... Ünlü oyuncunun fan kitlesi başta olmak üzere, yakışıklılığına düşen herkes heyecandan bayılırken, Paşalı'ya en çok benzeyen kişinin alacağı ödül konusu alay konusu oldu! Bu mevzu X'ten gerekli nasibi bir güzel aldı. Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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