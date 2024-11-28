Dua Lipa'nın Çillerinden Sabrina'nın Selfiesine 28 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Dua Lipa'nın Çillerinden Sabrina'nın Selfiesine 28 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Joe Jonas
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Sydney Sweeney
Miley Cyrus
Jennifer Lopez
Dua Lipa
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Irina Shayk
Selena Gomez
David Beckham
Hailey Bieber
Vanessa Hudgens
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Sabrina Carpenter
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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