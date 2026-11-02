Mukesh Ambani Bir Günde 8.5 Milyar Dolar Kazandı: Asya'nın En Zengin İnsanı Oldu

Reliance'ın eylül çeyreği sonuçları analist beklentilerinin üzerinde geldi. Ardından hisse, pazartesi günü 1.164,90 rupiden 1.300 rupiye çıktı. Yaklaşık yüzde 11.6'lık bu artış, altı yılı aşkın sürenin en güçlü tek günlük performansı oldu ve Nifty 50 endeksinin yükselişine en büyük katkıyı Reliance yaptı.

Analist cephesinde de hava değişti: Avendus Spark, hisse için tavsiyesini 'azalt'tan 'ekle'ye yükseltti. Bloomberg'in aktardığına göre bu hamle, şirket için 2017'den bu yana ilk kez 'tut' ya da 'sat' yönünde tek bir tavsiye kalmaması anlamına geliyor. Hindistan'ın en yüksek piyasa değerine sahip şirketi olan Reliance, bugün yaklaşık 17 lakh crore rupi, yani 186 milyar dolar değerinde.