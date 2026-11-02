Mukesh Ambani Bir Günde 8.5 Milyar Dolar Kazandı: Asya'nın En Zengin İnsanı Oldu
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Hindistan'ın en değerli şirketi Reliance Industries'in hisseleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 12 yükseldi ve bu sıçrama Mukesh Ambani'nin servetine bir günde 8.5 milyar dolar ekledi. Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre serveti yüzde 10.5 artarak 88.8 milyar dolara çıkan Ambani, ByteDance'in kurucu ortağı Zhang Yiming'i geride bırakıp Asya'nın en zengin insanı oldu.
Kaynak: Forbes
Reliance hisseleri tek günde yaklaşık yüzde 12 yükselerek şirketin piyasa değerine 19 milyar dolardan fazla ekledi.
Servetteki sıçramanın zeminini bir hafta önce Jio Platforms'un rekor halka arzı hazırladı.
Ambani 88.8 milyar dolarla Forbes listesinde 23. sıraya yükselirken, 84 milyar dolarlık Zhang Yiming 25. sırada kaldı.
Gautam Adani ise 79.1 milyar dolarla 26. sırada yer aldı; Forbes'un eylül listesinde Ambani'nin önündeydi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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