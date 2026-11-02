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Mukesh Ambani Bir Günde 8.5 Milyar Dolar Kazandı: Asya'nın En Zengin İnsanı Oldu

Mukesh Ambani Bir Günde 8.5 Milyar Dolar Kazandı: Asya'nın En Zengin İnsanı Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 20:56
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Hindistan'ın en değerli şirketi Reliance Industries'in hisseleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 12 yükseldi ve bu sıçrama Mukesh Ambani'nin servetine bir günde 8.5 milyar dolar ekledi. Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre serveti yüzde 10.5 artarak 88.8 milyar dolara çıkan Ambani, ByteDance'in kurucu ortağı Zhang Yiming'i geride bırakıp Asya'nın en zengin insanı oldu.

Kaynak: Forbes

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Reliance hisseleri tek günde yaklaşık yüzde 12 yükselerek şirketin piyasa değerine 19 milyar dolardan fazla ekledi.

Reliance hisseleri tek günde yaklaşık yüzde 12 yükselerek şirketin piyasa değerine 19 milyar dolardan fazla ekledi.

Reliance'ın eylül çeyreği sonuçları analist beklentilerinin üzerinde geldi. Ardından hisse, pazartesi günü 1.164,90 rupiden 1.300 rupiye çıktı. Yaklaşık yüzde 11.6'lık bu artış, altı yılı aşkın sürenin en güçlü tek günlük performansı oldu ve Nifty 50 endeksinin yükselişine en büyük katkıyı Reliance yaptı.

Analist cephesinde de hava değişti: Avendus Spark, hisse için tavsiyesini 'azalt'tan 'ekle'ye yükseltti. Bloomberg'in aktardığına göre bu hamle, şirket için 2017'den bu yana ilk kez 'tut' ya da 'sat' yönünde tek bir tavsiye kalmaması anlamına geliyor. Hindistan'ın en yüksek piyasa değerine sahip şirketi olan Reliance, bugün yaklaşık 17 lakh crore rupi, yani 186 milyar dolar değerinde.

Servetteki sıçramanın zeminini bir hafta önce Jio Platforms'un rekor halka arzı hazırladı.

Servetteki sıçramanın zeminini bir hafta önce Jio Platforms'un rekor halka arzı hazırladı.

Reliance'ın dijital ve telekom kolu Jio Platforms, 28 Ekim'de Hindistan Ulusal Borsası'nda (NSE) işleme başladı. 3.2 milyar dolar toplayan halka arz, Hindistan tarihinin en büyüğü oldu. Yaklaşık 106 milyar dolarlık değerlemeyle satışa çıkan hisse, 1.119 rupilik arz fiyatına karşı 1.358 rupiden açıldı; yani daha ilk işlemde yüzde 21'in üzerinde prim yaptı.

Reliance Industries, Jio'daki yaklaşık yüzde 66'lık payını koruyor. Jio, haziran itibarıyla 533 milyondan fazla aboneyle Hindistan'ın en büyük mobil operatörü. Borsadaki fiyatlama, Reliance hisselerini değerlendiren yatırımcılara dijital kolun piyasadaki karşılığını doğrudan gösterdi.

Ambani 88.8 milyar dolarla Forbes listesinde 23. sıraya yükselirken, 84 milyar dolarlık Zhang Yiming 25. sırada kaldı.

Ambani 88.8 milyar dolarla Forbes listesinde 23. sıraya yükselirken, 84 milyar dolarlık Zhang Yiming 25. sırada kaldı.

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Ambani'nin tahmini serveti yüzde 10.5'lik artışla 88.8 milyar dolara ulaştı. Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü olan iş insanı, 84 milyar dolarlık servetiyle 25. sırada bulunan Zhang Yiming'i geçti. Yiming, TikTok'un ana şirketi ByteDance'in kurucu ortağı ve eski CEO'su.

Aynı gün listenin diğer büyük kazananları İspanyol Amancio Ortega ile Çinli Zhong Shanshan oldu; ancak ikisinin kazancı 1.5 ile 1.7 milyar dolar arasında kaldı. Ambani'nin 8.5 milyar dolarlık sıçraması, günün en büyük servet artışı olarak öne çıktı.

Gautam Adani ise 79.1 milyar dolarla 26. sırada yer aldı; Forbes'un eylül listesinde Ambani'nin önündeydi.

Gautam Adani ise 79.1 milyar dolarla 26. sırada yer aldı; Forbes'un eylül listesinde Ambani'nin önündeydi.

Hindistan'ın bir diğer dev iş insanı Gautam Adani, Forbes'un gerçek zamanlı listesinde yaklaşık 79.1 milyar dolarla 26. sırada bulunuyor. Forbes'un eylülde yayımladığı Hindistan zenginler listesinde ise Adani, Ambani'nin önündeydi; pazartesi günkü sıçrama bu sıralamayı tersine çevirdi.

Ambani'nin servetinin temelindeki Reliance, petrokimya, petrol ve gaz, telekom, perakende, medya ve finansal hizmetlere uzanan dev bir yapı. Şirketi 1957'de Mukesh Ambani'nin babası Dhirubhai Hirachand Ambani kurdu. Reliance, Forbes Global 2000 listesinde 2026'da dünya genelinde 55. sırada yer aldı ve 119.7 milyar dolarlık satış bildirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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