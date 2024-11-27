Eskileri Hayatından Tamamen Çıkarabildin mi?

Bizim anladığımıza göre siz birbirinize olan sevginizi çok iyi gösterememiş, birbirinize değersiz hissettirmişsiniz. Bunları düşünerek onunla olan iyi günlerini göremiyor, bu nedenle duygusal olarak ondan uzaklaşıyorsun. Ne zzaman acaba özledim mi gibi bir his gelse ya yakın arkadaşların tarafından ya da kendi kendine çektiğin acıları aklına getiriyor ve ondan hızlıca uzaklaşıyorsun.