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Eskileri Hayatından Tamamen Çıkarabildin mi?

etiket Eskileri Hayatından Tamamen Çıkarabildin mi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 23:46

Eskileri unutmak kimileri için zor, kimileri için çocuk oyuncağıdır. 

Peki ya senin için nasıl? Bu testte söylüyoruz!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. İlişkiniz ne kadar sürdü?

3. Peki ya ilişkinizin bitmemesi için ikinizin de yeterli çabayı harcadığını düşünüyor musun?

4. Ayrılık kararını kim verdi?

5. Ayrıldıktan sonra hiç konuştunuz mu?

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6. Peki ya neden ayrıldınız?

7. Son olarak, birlikteyken birbirinizi sevdiğinize inanıyor musun?

Çıkaramamışsın...

Eski partnerleri hayattan çıkarmak, onunla paylaştığın şeylerin çokluğuna, duygusal olarak sana hissettiklerine yakından bağlıdır. Sen onu hayatından çıkarmak için ne kadar uğraşsan da olmamış. Bazı ilkleri onunla yaşamak en büyük etkenlerinden biri olabilir... Eğer gerçekten unutmak istiyorsan yeni bir sayfa açmanın vakti gelmiş gibi!

Çıkarmaya yakınsın...

Bizim anladığımıza göre siz birbirinize olan sevginizi çok iyi gösterememiş, birbirinize değersiz hissettirmişsiniz. Bunları düşünerek onunla olan iyi günlerini göremiyor, bu nedenle duygusal olarak ondan uzaklaşıyorsun. Ne zzaman acaba özledim mi gibi bir his gelse ya yakın arkadaşların tarafından ya da kendi kendine çektiğin acıları aklına getiriyor ve ondan hızlıca uzaklaşıyorsun.

Çıkarmışsın!

Testte verdiğin cevaplara göre eski partnerinle olan ilişkinde genellikle çaba harcayan taraf hep sen olmuşsun. Sen böyle bir ilişkinin hayatında asla olmaması gerektiği bilincine erişmiş, bu bilinçle hareket ederek ona en ufak bir duygu beslemiyorsun. Tabii zorlanmadın mı? Elbette zorlandın ama zor olanı başarmış, onu hayatından tamamen çıkarmışsın!

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Ecivicivokke
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