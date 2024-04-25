Ebru Deniz Röportajı "Sinema ve Yazma Sevdam Hüseyin Peyda’dan Aldığım Genlerimden Geliyor."
Ebru Deniz Röportajı "Sinema ve Yazma Sevdam Hüseyin Peyda’dan Aldığım Genlerimden Geliyor."
Bu hafta taze taze satışa çıkan ve çıktığı ilk haftadan itibaren gerek kurgusu, gerek anlatım dili, özgünlüğü ve ele aldığı cesur konular ile dikkatleri üzerine çeken bir kitabın yazarını sizlere tanıtmak istiyorum. Çiçeği burnunda yazar Ebru Deniz, ‘Kuşlar Fısıldadı’ adlı ilk kitabıyla henüz bu dünyaya girmesine rağmen samimi bir övgüyü hak ediyor.
Vakit kaybetmeden sizi derhal bu keyifli ve yer yer heyecan/ nostalji dolu sohbetle baş başa bırakıyorum.
Keyifli okumalar.
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-Sevgili Ebru, bildiğim kadarıyla sürecin, tasarımcılıktan yazarlığa evrilen enteresan bir yolculuk. Seni daha detaylı tanıyalım isteriz. Bize biraz kendinden bahseder misin?
-Değişimler sancılıdır. Bambaşka bir alana geçiş seni zorlamadı mı, tasarımcılıktan yazarlığa? Buna nasıl karar verdin?
-Geçmiş olsun dileklerimle başlayarak, bizzat benim de ilgimi çeken bir yere değindiğin için soruyorum: Neler değişti bu talihsiz olaydan sonra hayatında?
-Bu senin ilk kitabın, ’Kuşlar Fısıldadı’. Sahi, neler söylediler sana, neden bu isim ve biz okuyucuları bu yolculukta neler bekliyor?
-Kitabındaki öyküler gerçekten enteresan. Peki, hem karakterleri hem de kurguları tasarlama sürecin nasıldı, hangi alanlardan beslendin?
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-Kapak tasarımını da senin yaptığını biliyoruz, peki bundan sonraki süreçte hedeflerin neler ve yeni projelerin var mı?
-Röportajımızın sonuna gelirken, bizlere son olarak söylemek ya da şu ana kadar söylediklerine eklemek istediklerin var mı?
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