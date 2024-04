Ebru Deniz Röportajı "Sinema ve Yazma Sevdam Hüseyin Peyda’dan Aldığım Genlerimden Geliyor."

Sürreal dünyalar ve o gerçekliklerden hikâyeler… Biraz dram, biraz komedi, biraz metafizik, biraz bilimkurgu ama çokça sorgulama… Aslında hayatın ta kendisinde olan tüm çarpıklıkları farklı kurgusal dünyalardan anlatan, sade ama düşündüren bir kitap. Karanlık ve aydınlığı, varlığımızın korkutucu şeffaflığını, yüzleşilmesi gerekirken yeteri kadar konuşulmayan hatta kaçınılan konuları ele aldım diyebilirim. Sıra dışı maceralar bekliyor okuyucuyu. Sessiz kalınan çok konu var bu dünyada. Ben sessizlerin sesi olmak istedim. Konuşamayan herkesin ve her şeyin sesi… Hayvanların ve doğanın isyanı, çıkmazdaki insanların yardım çığlıkları, ötekileştirilen veya bastırılanların sessiz savaşları… Aslında, hikâyelerimin hepsinde ortak noktalar var. Yüzleşme, arınma, madalyonun diğer yüzü, ‘ya böyle olsaydı’ diye aklımızdan geçirdiğimiz ama dillendirmediğimiz çoğu şey… İnsanlar gerçeğin peşinden koşarken asıl kendi gerçekliklerinden kaçıyor, bir yandan da kendilerine her daim dürüst olunmasını istiyor. Bence bu hepimizin zaman zaman düştüğü muhteşem bir çelişki. Öykülerimin her birinin özünde, karanlığımızla yüzleşemeden aydınlanamayacağımıza dair vurgular var.

İsim sürecine gelirsem bu konuda o kadar arada kalmıştım ki… Her şeyin ismiyle yaşadığına inandığım için kitaba isim bulmak, evladının adını koymak kadar zor aslında. Hatta bir gün çok sevdiğim bir dostumla ismi tartışırken, beni bir noktada aydınlatması üzerine aklımdaki ilk ismi değiştirme kararı aldım. Haftalar geçti, her şey hazır ama hâlâ kitabın isim yoktu. Baktım işin içinden çıkamıyorum, sıkıştığım her an seçtiğim yola başvurdum. Çok kısa geçeyim, rüyamda aldığım bir mesajın ardından bu isme karar verdim. Her sabah pencere önünde beslediğim, martı, karga ve diğer kuş dostlarımın kulakları çınlasın.