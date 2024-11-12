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İspanyol Gazeteci Arda Güler'in Kiralık Gitmek İstediğini Açıkladı: İlk Aday Fenerbahçe

İspanyol Gazeteci Arda Güler'in Kiralık Gitmek İstediğini Açıkladı: İlk Aday Fenerbahçe

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.11.2024 - 16:10

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olarak hepimizi gururlandırmayı başardı. Milli takımla geçirdiği Euro 2024 de onun yıldızının biraz daha parlamasına neden oldu. Ancak milli yıldız bir türlü Ancelotti'nin gözüne giremedi. Bu sezon süre almakta dahi zorlanan Arda, henüz skor katkısı yapamadı. Arda'nın yönetimle ayrılık konusunda görüşme yaptığı iddia edildi.

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Real Madrid transferiyle tüm Türkiye'ye Real Madrid maçı izleten Arda Güler bir türlü istediği süreyi alamıyor.

Real Madrid transferiyle tüm Türkiye'ye Real Madrid maçı izleten Arda Güler bir türlü istediği süreyi alamıyor.

Ancelotti'nin süre verme konusunda oldukça cimri davrandığı Arda Güler, yönetimle bir görüşme yaptı.

Ancelotti'nin süre verme konusunda oldukça cimri davrandığı Arda Güler, yönetimle bir görüşme yaptı.

El Chiringuito de Jugones Tv'de açıklamalarda bulunan Eduardo Inda, Arda'nın yönetime devre arasında kiralık olarak ayrılmak istediğini ilettiğini söyledi.

El Chiringuito de Jugones Tv'de açıklamalarda bulunan Eduardo Inda, Arda'nın yönetime devre arasında kiralık olarak ayrılmak istediğini ilettiğini söyledi.

Inda, Arda'nın kiralık olarak gideceği takımlar arasında en önemli adayın Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Inda, Arda'nın kiralık olarak gideceği takımlar arasında en önemli adayın Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun da Arda Güler'i istediği basına yansımış ve Fenerbahçe'nin durumunu sorduğu bilgisi İspanya basınında yer almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun da Arda Güler'i istediği basına yansımış ve Fenerbahçe'nin durumunu sorduğu bilgisi İspanya basınında yer almıştı.

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