İspanyol Gazeteci Arda Güler'in Kiralık Gitmek İstediğini Açıkladı: İlk Aday Fenerbahçe

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olarak hepimizi gururlandırmayı başardı. Milli takımla geçirdiği Euro 2024 de onun yıldızının biraz daha parlamasına neden oldu. Ancak milli yıldız bir türlü Ancelotti'nin gözüne giremedi. Bu sezon süre almakta dahi zorlanan Arda, henüz skor katkısı yapamadı. Arda'nın yönetimle ayrılık konusunda görüşme yaptığı iddia edildi.