Wanda Nara'dan Mauro Icardi İtirafı Geldi: "Galatasaray'ı Seçti"
Wanda Nara'dan Mauro Icardi İtirafı Geldi: "Galatasaray'ı Seçti"
Wanda Nara ile 'nihayet' ayrılan Mauro Icardi için Wanda Nara'dan transfer itirafı geldi. Uzun süredir bir küs bir barışık olan çift sonunda ayrıldı. Biten aşkın ardından Wanda Nara tarafından sürekli yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son bilgi ise Icardi'yi Galatasaraylıların gönlünde yeniden taht kurduracak cinsten. Icardi'yi Galatasaray'dan koparmak isteyen Wanda Nara başarılı olamamış.
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Zor oldu ama bu aşk hem Icardi için hem de Wanda Nara için nihayet bitti. Wanda Nara yeni aşka yelken açsa da Icardi aşk acısıyla boğuşuyor bugünlerde.
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Biten ilişkinin ardından konuşan taraf ise hep Wanda Nara oldu. Wanda Nara'dan bir de "transfer itirafı" geldi.
Arjantin basınına konuşan Wanda Nara, Icardi'yi Arjantin'e getirmek istediğini ancak bir türlü bunu başaramadığını söyledi.
Wanda Nara, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti" açıklaması yaptı.
Galatasaray taraftarı ise Türk futbolunun efsanelerinden olan Metin Oktay'ın "Bizi sevenleri üzmeyelim baba" sözünü hatırlatarak bu haberi paylaştı.
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