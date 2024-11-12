Wanda Nara'dan Mauro Icardi İtirafı Geldi: "Galatasaray'ı Seçti"

Wanda Nara ile 'nihayet' ayrılan Mauro Icardi için Wanda Nara'dan transfer itirafı geldi. Uzun süredir bir küs bir barışık olan çift sonunda ayrıldı. Biten aşkın ardından Wanda Nara tarafından sürekli yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son bilgi ise Icardi'yi Galatasaraylıların gönlünde yeniden taht kurduracak cinsten. Icardi'yi Galatasaray'dan koparmak isteyen Wanda Nara başarılı olamamış.